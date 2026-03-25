뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

마지막 평가전서 '홈런포'…개막 준비 완료

전영민 기자
작성 2026.03.25 21:16 조회수
PIP 닫기
<앵커>

샌프란시스코 이정후 선수가 내일(26일) 시즌 개막을 앞두고 마지막 연습경기에서 홈런을 터뜨렸습니다. 스프링캠프 동안 한 번도 삼진을 당하지 않고, 부쩍 향상된 파워를 과시하며 새 시즌에 대한 기대감을 높였습니다.

전영민 기자가 취재했습니다.

<기자>

이정후는 멕시코 프로팀과 마지막 평가전에서 2회 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 골라낸 뒤, 4회 두 번째 타석 원 아웃 1, 2루 기회에서 시원한 홈런을 터뜨렸습니다.

상대 왼손 투수의 높은 슬라이더를 받아쳐 우측 담장을 넘어가는 비거리 119m짜리 3점 아치를 그렸습니다.

팬이 점프해 잡지 않았다면 홈구장 오라클 파크의 우측 관중석 뒤 바다, 매코비만에 떨어지는 이른바 '스플래시 히트'가 될 뻔한 타구였습니다.

내일 시즌 개막에 앞서 타격감을 끌어올린 이정후는 5회 대수비로 교체됐습니다.

이정후는 이번 스프링캠프에서 지난해보다 한 단계 올라선 기량을 선보였습니다.

특유의 콘택트 능력과 선구안으로 시범 경기와 연습경기를 통틀어 29타석에서 삼진을 단 한 번도 당하지 않았고, 평균 타구 속도가 지난해 정규시즌보다 13km나 빨라진 시속 153km를 기록하며 향상된 장타력까지 보여줬습니다.

새로 맡을 우익수 수비에도 순조롭게 적응한 이정후는, 어느 때보다 큰 기대감 속에 내일 뉴욕 양키스와 공식 개막전으로 빅리그 세 번째 시즌을 시작합니다.

(영상편집 : 박정삼)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지