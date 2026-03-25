이란 "비적대국 선박만 통과"…정부는 '신중 기류'

<앵커>



호르무즈 해협을 봉쇄해 온 이란이 해협을 선별적으로 개방하겠다는 뜻을 공식화했습니다. 이란은 유엔 안보리와 국제해사기구에 '비적대적 선박'에 한해 통과를 허용하겠다고 통보했습니다. 다만 미국, 이스라엘과 침략에 가담한 국가들은 안 된다고도 못 박았습니다. 이 같은 입장을 이미 전달받은 우리 정부는, 이란과의 협의를 신중하게 접근하려는 분위기입니다.



첫 소식, 김혜영 기자의 보도입니다.



<기자>



이란 외무부가 지난 22일, UN 안전보장이사회 이사국 15개국에 이어 어제(24일)는 IMO, 즉, 국제해사기구 176개 회원국에 호르무즈 해협 통항과 관련한 입장을 통보했다고 로이터 등 외신이 보도했습니다.



이란의 통보문엔 '비적대적 선박'이 이란에 대한 침략 행위에 가담하지 않고, 이란이 선포한 안전 규정을 완전히 준수하는 경우, 이란 당국과 조율 아래 호르무즈 해협에서 안전한 통항 혜택을 받을 수 있다고 돼 있습니다.



그러면서 미국과 이스라엘, 그리고 침략에 참여한 국가들과 관련된 선박과 장비는 이런 통항 자격이 없다고 강조했습니다.



우리나라는 IMO 회원국으로서 이란의 통보문을 받았고, 외교부는 그제 한-이란 외교장관의 전화 통화에서도 이란의 입장을 직접적으로 확인했다고 밝혔습니다.



당시 통화에서 조현 외교장관은 우리 국민과 선박의 안전을 강조하며 필요한 조치를 요청했는데, 이란 측은 한국이 '비적대국'인지 아닌지, 명시적 언급은 안 한 걸로 전해졌습니다.



정부는 미국이 사실상 파병을 요청한 상황과, 지난 2021년 이란이 호르무즈 해협 근처에서 한국 유조선을 환경오염을 이유로 나포했던 전례 등을 종합적으로 검토하며 신중하게 대응하려는 기조로 파악됩니다.



[조현/외교부 장관 : '호르무즈 해협을 통과할 수 있겠느냐', '(이란 측의) 보장이 모두에게 가능한 것이냐', 복합적으로 다 점검해야 할 것 같습니다. 판단을 내리기는 좀 이르다고 말씀드립니다.]



현재 호르무즈 해협 안쪽에는 한국 선박 26척과 한국인 선원 178명이 발이 묶인 채 대기하고 있습니다.



(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 황세연, 화면출처 : 마린트래픽)