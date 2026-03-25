"미군 '정예' 82공수사단 2천 명 중동 전개 명령"

▲ 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과 곧 종전 협상을 할 수 있다는 관측이 나온 가운데 미 육군 정예 82공수사단 소속 병력 약 2천 명의 중동 전개 명령이 내려졌다고 뉴욕타임스(NYT)가 24일(현지시간) 보도했습니다.미 국방부 관계자들에 따르면 국방부는 도널드 트럼프 대통령에게 추가적인 군사적 선택권을 제공하기 위해 이러한 명령을 하달했습니다.이동 병력은 82공수사단의 핵심 전력인 '신속대응군'(IRF) 중에서 차출됐습니다.중동 이동 부대는 브랜든 텍트마이어 사단장(소장)이 직접 이끕니다.수십 명의 참모진과 각각 800여 명의 2개 대대로 구성됐습니다.82공수사단 산하 총 3천 명 규모의 IRF는 18시간 내 세계 어느 곳에서든 전개할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.앞서 CNN 방송은 트럼프 대통령이 1천 명 이상의 82공수사단 소속 병력의 중동 지역 투입을 승인했다며, 이들이 '향후 며칠 내' 중동에 투입될 수 있다고 말했습니다.82공수사단은 트럼프 대통령의 1기 집권 시절인 지난 2020년 이란의 가셈 솔레이마니 이슬람혁명수비대(IRGC) 사령관이 미군에 의해 제거된 직후에도 비슷한 움직임을 보였습니다.이후 2021년 아프가니스탄 철수 작전, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 직전 동유럽 전선 방어 등에 투입된 적이 있습니다.현재 2개의 해병원정대 소속 5천 명에 가까운 병력이 군함을 타고 중동으로 향하는 가운데 이와 별도로 82공수사단 소속 2천 명 투입이 시작되며 중동으로 이동하는 미 지상군 병력은 약 7천 명으로 늘어났습니다.NYT는 이 같은 움직임으로 분쟁이 새로운 격화 국면에 접어들 수 있다고 내다봤습니다.82공수사단이 공중을 통해 침투할 곳으로는 이란의 핵심 원유 수출 기지인 하르그 섬이 유력하게 거론됩니다.트럼프 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위해 이란 원유 수출의 90%가 이뤄지는 하르그 섬을 점령하는 방안을 검토하고 있습니다.앞서 미 중부사령부는 지난 14일 이 섬의 군사시설 90여 곳을 타격했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "우리는 원하면 언제든 그 섬을 제거할 수 있다"고 19일 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 이란으로부터 "아주 큰 선물"을 받았다면서 종전 협상의 진전을 시사했지만, 이와 동시에 대규모 지상군 투입도 채비하는 모습입니다.