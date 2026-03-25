'끝장수사' 배성우X정가람의 '혐관 케미'는 어떻게 완성됐나

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배우 배성우와 정가람이 영화 '끝장수사'만의 개성으로 '혐관 케미'를 꼽았다.25일 오후 서울 용산 CGV에서 열린 영화 '끝장수사' 언론시사회 및 기자간담회에 참석한 배성우는 "제가 대본을 제일 먼저 받았다. 다소 전형적인 콘셉트의 영화인데, 우리 영화만의 차별점이 뭘까 고민했다. 베테랑 형사와 신입 형사의 느낌이면 '혐관 케미'라고 하더라"고 영화의 개성을 언급했다.'혐관 케미'는 드라마·영화에서 서로를 싫어하거나 갈등이 끊이지 않지만, 그 긴장감 속에서 관계가 점차 달라지며 관전 포인트가 되는 화학작용을 말한다.배성우는 "저희도 어쩔 수 없이 그 방식을 따라가긴 하는데 저희끼리는 나이 먹은 베테랑으로서 단점과 장점이 있을 것 같고, 신입도 단점과 장점이 있을 것 같았다. 오히려 그런 모습이 함께 문제를 해결하는 데 있어 쾌감이 되지 않을까 싶었다. 서로의 단점을 이해하기도 하고, 사용하기도 하면서 그것들이 서로를 이해하게 되기도 하더라"고 말했다.후배 정가람의 첫인상에 대해서는 "처음에는 버릇없다는 인상을 받았다"는 의외의 발언을 했다. 이어 "가람 배우를 처음 본 것이 영화 '4등'이었다. 그 영화에서 박해준 씨의 아역을 연기했다. 제가 해준 씨와 친하다. 해준 씨도 처음엔 못되게 봤는데 알고 보니 너무 순박하고 좋은 사람이더라. 마찬가지로 가람 씨도 처음엔 너무 잘생기고, 몸도 좋고 해서 기분이 안 좋았다.(웃음) 성격도 그런 줄 알았다. 그런데 지내다 보니 세상 순박하고 노력하는 배우더라. 재혁이 중호에게 감화된 것처럼 저도 가람씨에게 감화가 됐다"고 부연했다.정가람 역시 11살 연상 대선배와의 호흡에 대해 "배성우 선배는 연기자로서 베테랑이시고 저는 신입이었다. 나이 차이가 있어서인지 (후배들에게도) 열려 있는 느낌이었다. 장난도 많이 치셨지만, 진지할 땐 진지하셨다. 다른 선배들도 마찬가지였다. 모두들 유쾌하고 성격이 좋으셔서 촬영하면서도 많이 기댈 수 있었다"고 높은 만족도와 함께 고마움을 전했다.'끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사 '재혁'에게 찾아온 인생 마지막 기회, 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 신입 형사 '중호'와 서울로 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 그린 영화로 오는 4월 2일 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)