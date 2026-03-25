방탄소년단 광화문 컴백쇼, 당일 전 세계 1840만 명이 봤다

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그룹 방탄소년단(BTS)이 서울 광화문에서 진행한 컴백 공연이 실시간 시청자 수, 글로벌 순위, 소셜 언급량, 한국 문화 키워드 확산까지 다양한 기록을 세웠다.방탄소년단은 지난 20일 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매하고, 21일 서울 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'을 개최했다. 해당 공연을 생중계한 넷플릭스가 25일 발표한 자료에 따르면, 이번 공연은 당일 하루 동안 전 세계 1840만 명이 시청한 것으로 집계됐다.행사 종료 후 넷플릭스에 공개된 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 영상은 24개 국가 및 지역에서 주간 순위 1위에 올랐다. 또한 80개 국가 및 지역에서는 주간 '톱 10'에 포함됐다. 넷플릭스 주간 순위는 미국 시간 기준 월요일부터 일요일까지 누적 시청 수를 기반으로 산출되는데, 방탄소년단의 컴백 라이브는 단 이틀간의 시청 데이터만으로 주간 1위를 기록했다는 점에서 의미를 더한다.온라인 반응 역시 뜨거웠다. 넷플릭스에 따르면 공연 전후 방탄소년단 관련 소셜 언급량은 약 26억 2000만 건에 달했다. 이는 과거 넷플릭스 라이브 프로젝트 최다 언급 기록(제이크 폴 vs 앤서니 조슈아, 약 12억 5000만 건)보다 2배 이상 높은 수치로, 역대 최고 기록이다. 전 세계 팬들이 동일한 해시태그와 메시지를 실시간으로 공유하며 파급력을 극대화한 것으로 분석된다.이번 공연은 단순한 음악 이벤트를 넘어 한국 문화에 대한 글로벌 관심을 확산시키는 계기가 되기도 했다. 소셜 리스닝 분석 결과, 3월 17일부터 23일까지 온라인에서 경복궁, 숭례문, 국악, 성덕대왕신종, 세종대왕 등 한국 관련 키워드의 영문 언급량이 크게 증가한 것으로 나타났다. 특히 최근 30일 기준 전체 언급량 중 약 80~90%가 방탄소년단의 컴백 전후 시기에 집중된 것으로 분석됐다.이 가운데 '세종대왕' 키워드는 공연 당일 기준 전일 대비 약 630% 급증했다. 이는 공연 장소인 광화문 광장의 상징성과 맞물린 영향으로 해석된다. 또한 방탄소년단의 신보 '아리랑'과 연계해 성덕대왕신종, 백범 김구 등 글로벌 대중에게는 다소 낯선 한국 역사·문화 키워드 역시 단기간 집중적인 관심을 받은 것으로 확인됐다.한편 방탄소년단은 지난 24일 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이와 협업한 이벤트 'Spotify X BTS: SWIMSIDE'를 성공적으로 마쳤다. 이어 오는 26일과 27일 오후 12시 35분 방송되는 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 단체로 출연하며 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)