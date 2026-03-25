정동영 "남북 관계든 한조 관계든 서로 이익되는 새 관계 필요"

▲ 정동영 통일부 장관

정동영 통일부 장관은 "남북관계든 한국·조선, 즉 한조관계든, 서로에게 이익이 되고 국가발전에 기여하는 새로운 관계 설정을 통해 남과 북이 함께 공동이익을 창출해 나가길 희망한다"고 말했습니다.정 장관은 오늘(25일) 서울플라자호텔에서 열린 '적대의 종식과 한반도 정책의 패러다임 전환' 주제의 통일부·통일연구원 공동학술회의 개회사에서 "남측에도 북측에도, 대한민국에도 조선민주주의인민공화국에도 과거가 아닌 미래를 향한 책임 있는 결단이 필요하다, 용기 있는 방향 전환이 필요하다"며 이같이 밝혔습니다.조선민주주의인민공화국은 북한의 공식 국호입니다.북한은 남북관계를 '적대적 두 국가 관계'로 선언한 후 기존의 '북남관계' 대신 '조한관계'라는 표현을 사용하고 있습니다.정 장관은 올해 통일부 시무식에서도 북한을 조선민주주의인민공화국으로 부르며 이재명 정부가 북한 체제를 존중한다고 밝힌 바 있습니다.그는 이날 "평화는 통일을 위한 수단 정도로 치부해 왔다"면서 "평화는 그 무엇을 위한 수단이 아니라, 평화적 공존 그 자체가 목표"라고 말했습니다.이어 "지금은 궁극적 목표로서 통일보다 평화공존 그 자체를 정책의 중심에 두고 한반도 정책의 패러다임을 재설계해야 할 시점"이라고 덧붙였습니다.정 장관은 "정치적으로, 경제적으로 그리고 법적으로 남북 간 평화적 공존관계가 제도화된다면, 남북 간 그 어떤 문제도 논의할 수 있을 것"이라며 "향후 남북기본협정 체결과 함께 한반도 평화체제 구축을 위한 유관국 간 논의가 시작될 때 한반도 문제는 비로소 해결의 출구를 찾을 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.