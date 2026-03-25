프랑스서 26∼27일 G7 외무 회의…한국도 초청

▲ 장노엘 바로 프랑스 외무장관

올해 주요 7개국(G7) 의장국인 프랑스 외무부는 26∼27일(현지시간) 파리 근교에서 G7 외무장관 회의를 주재한다고 25일 밝혔습니다.프랑스 외무부는 이번 장관회의에서 이란, 중동 및 우크라이나를 비롯한 주요 국제 위기를 논의할 것이라고 밝혔습니다.또 국제 질서 개편, 분쟁 후 재건 과제, 초국가적 위협 대응 등 우선 과제에 필요한 구체적인 정책 구상을 위해 정치적 동력을 마련하는 게 회의의 목표라고 덧붙였습니다.이번 회의에는 G7 회원국 장관이 모두 참석하며 한국, 사우디아라비아, 브라질, 인도, 우크라이나 등 5개 파트너국 장관과 유럽부흥개발은행(EBRD) 총재도 참석할 예정이라고 외무부는 설명했습니다.장노엘 바로 외무장관은 참석 장관들과 개별 회담도 합니다.최근 전화통화한 조현 외교장관과는 26일 오후 양자 회담을 합니다.두 장관은 최근 통화에서 한불 수교 140주년을 맞아 에마뉘엘 마크롱 대통령의 내달 2∼3일 방한을 계기로 양국 관계를 더 높은 수준으로 격상하자는 데 뜻을 같이했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)