타이완, 중동 불안 틈탄 원자재 악의적 가격 인상·사재기 금지

타이완 당국이 미국·이스라엘과 이란 사이의 전쟁으로 인한 중동 정세 불안에 원자재의 악의적 가격 인상과 사재기를 금지하는 조치에 나섰습니다.



25일 중국시보 등 타이완 언론에 따르면 줘룽타이 타이완 행정원장(총리 격)은 전날 입법원(국회)에서 최근 중동 정세 불안으로 인한 수입 원자재 가격의 급등 및 조달 어려움과 관련해 정부의 대책을 묻는 여당 입법위원(국회의원)의 대정부 질의에 시장 질서 안정화 대책을 밝혔습니다.



줘 행정원장은 공급이 우려되는 소수의 원자재에 대한 정부의 원칙은 상류산업(업스트림)의 가격 인상 금지와 하류산업(다운스트림) 사재기 금지라면서 조율 창구를 업계에 제공해 최대한 시장의 질서를 안정화할 시킬 것이라고 말했습니다.



줘 행정원장은 한국이 25일부터 실시하는 공공부문 승용차 5부제와 에너지 절약 시책을 예시로 든 야당 의원의 질의에 대해 "오늘부터 본인이 솔선수범하겠다"면서 예측 불가능한 중동 정세 대응을 위해 정부 기관이 앞장서 지출을 줄이겠다고 말했습니다.



그는 타이완 내 원유와 액화천연가스(LNG)의 비축량이 각각 150일분, 11일분에 달한다고 밝혔습니다.



궁밍신 타이완 경제부장(장관)은 경제부가 지난 23일 관계부처 회의를 통해 10개 항목의 수입 원자재의 수요 공급 상황을 점검했다면서 "단기적으로 공급에는 문제없을 것으로 판단되지만 가격은 확실히 소폭 상승했다"고 말했습니다.



궁 부장은 이어 상류산업 업계가 국내 하류산업 업계에 원료를 우선 공급하도록 지시했다고 설명했습니다.



한편, 중화신용정보서비스는 전날 중동전쟁 발발 이후 타이완이 에너지, 환율, 물가, 금융 등 4대 분야에서 압박받고 있다며, 개전 이후 국제 원유가 인상 등으로 인한 항공요금과 물류비용이 오르고 이로 인한 연쇄 파급효과로 쇠고기, 유제품, 과일 등 수입 식재료의 판매 가격이 이미 8∼12% 인상 반영됐다고 밝혔습니다.



그러면서 타이완 달러의 실질 구매력은 이미 3∼5% 감소했으며, 중동 전쟁이 재격화되는 경우 2주 이내에 화장지, 세제, 포장재 등의 비용이 상승하는 동시에 은행이 주택담보대출 금리 인상에 나서 가구당 매달 5천∼7천 타이완달러(약 23만∼32만 원)에 달하는 금융비용을 추가 부담해야 할 것으로 내다봤습니다.