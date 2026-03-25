이정후, 몬테레이전 스리런…MLB 개막 앞두고 3연속 장타쇼

▲ 이정후

한국인 가운데 올 시즌 유일하게 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 개막을 맞이하는 이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)가 연일 시원한 장타를 터트리며 새 시즌 활약을 예고했습니다.이정후는 오늘(25일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 멕시코리그 술타네스 데 몬테레이와 평가전에 5번 타자 우익수로 선발 출전, 1타수 1안타 1볼넷 3타점 1득점으로 만점 활약했습니다.2회 첫 타석에서 볼넷을 골랐던 이정후는 4회 두 번째 타석에서 결승 스리런 아치를 그렸습니다.1사 1, 2루에서 타석에 선 그는 후스투스 셰필드의 높은 슬라이더를 공략, 그대로 오라클파크 오른쪽 펜스를 넘겼습니다.타구 속도는 시속 161㎞, 비거리는 116ｍ로 측정됐습니다.이정후는 지난 22일 MLB 시범경기 마지막 경기인 클리블랜드 가디언스전에서 홈런 포함 2안타를 쳤습니다.그리고 전날 몬테레이전에서 2루타를 터트린 데 이어 이날도 담을 넘기며 3경기 연속 장타를 날렸습니다.두 차례 타석에서 모든 걸 보여준 이정후는 5회 시작과 동시에 교체됐습니다.샌프란시스코는 몬테레이에 8-2로 승리했습니다.샌프란시스코는 26일 같은 장소에서 뉴욕 양키스와 2026 MLB 공식 개막전을 치릅니다.(사진=게티이미지)