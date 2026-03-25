"공장 생산 중단에 휴업까지"…중동 전쟁에 중소기업 피해 '눈덩이'

▲ 선원이 촬영한 중동 사태 현장

중동 정세 불안이 해소 조짐을 보이지 않으면서 국내 중소기업의 피해 사례가 점차 늘고 있습니다.중소벤처기업부는 오늘(25일) 정오까지 접수된 중동 전쟁 관련 중소기업 피해·애로가 모두 379건으로, 지난주보다 117건 증가했다고 밝혔습니다.이 중 피해·애로 발생은 251건, 발생 우려는 75건으로 각각 집계됐습니다.피해·애로의 유형(중복 응답)을 보면 운송 차질이 61.4%로 가장 많았고 계약 취소·보류 35.1%, 물류비 상승 34.3%, 대금 미지급 27.5% 등으로 뒤를 이었습니다.국가별로는 이란이 19.6%, 이스라엘이 15.0%로 각각 집계됐으며 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 등 다른 중동 국가가 71.8%로 나타났습니다.피해 사례를 보면 A 기업은 식품 포장지 제조사로부터 원자재 수급 문제로 다음 달부터 제품 공급이 어렵다는 통지를 받았습니다.현재 포장지 재고가 많지 않아 공급 차질이 지속되면 공장 생산을 중단할 수밖에 없다고 전했습니다.B 기업은 호르무즈 해협 봉쇄로 수출이 3주 이상 지연됐습니다.이 물량을 국내로 다시 들여오면 추가 운송비가 들게 됩니다.C 기업은 해운 운임과 원재료비, 가공비 상승으로 수출 단가가 올라 올해 모든 주문이 취소됐고, 운영 자금 부족으로 휴업했습니다.D 기업은 신규 수출 계약 논의를 위해 다음 달 UAE로 출장이 잡혀 있었지만, 중동 상황에 따라 이 같은 계획이 중단됐고, 이달 보내기로 했던 수출 물량도 해상에서 계류 중인 상황이라고 밝혔습니다.(사진=전국해상선원노동조합연맹 제공, 연합뉴스)