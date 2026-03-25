[자막뉴스] "피로도, 공포도 없다" "해킹되면?" 우크라 최전선에 실전 투입되는 '로봇 병사'

미국 스타트업이 개발한 AI 휴머노이드 로봇이 우크라이나 전쟁 최전선에 투입된다는 소식이 전해지면서 전 세계의 이목이 쏠리고 있습니다.



현지시간 25일 타임지에 따르면, 미국의 로봇 스타트업 '파운데이션 로보틱스'는 최근 자사의 휴머노이드 로봇 '팬텀 MK-1' 두 대를 군사 용도로 우크라이나에 인도했습니다.



키 180cm, 몸무게 80kg인 이 로봇은 인간 보병의 행군 속도와 비슷한 시속 6km로 이동하며 최대 20kg의 장비를 운반할 수 있습니다.



특히 고도의 인공지능을 탑재한 이 로봇은 몸통에 달린 카메라로 주변 환경을 스스로 평가하고 이동 방향을 결정할 수 있는 능력을 갖췄습니다.



현재는 정찰 임무를 주로 맡고 있지만, 설계상 사격과 물류 지원, 위험 물질 처리까지 가능해 향후 활용 범위는 더욱 넓어질 전망입니다.



하지만 '로봇 병사'의 등장을 둘러싼 우려의 목소리도 적지 않습니다.



전문가들은 로봇이 민간인을 오인 사격하거나 해킹으로 인해 통제 불능 상태에 빠질 위험도 있다고 지적합니다.



또한 인간 대신 로봇이 전쟁에 나서면서, 전쟁에 대한 심리적 문턱이 낮아지고 기계가 윤리적 판단 없이 살상을 저질를 수도 있게 된다는 '인간 존엄성' 문제도 제기되고 있습니다.



이에 대해 개발사인 파운데이션 공동 창업자 마이크 르블랑은 "미 국방부 규정상 자동화 시스템은 인간의 승인 없이는 공격할 수 없다"고 강조했습니다.



오히려 로봇은 공포나 피로를 느끼지 않아 전쟁범죄나 트라우마 위험을 줄일 수 있으며, 방사능이나 화학 물질이 가득한 극한 환경에서도 작전이 가능하다는 점을 장점으로 내세웠습니다.



파운데이션 로보틱스는 오는 2027년까지 최대 5만 대의 로봇을 생산한다는 목표를 세우고 군사용 휴머노이드 보급에 속도를 내고 있습니다.



한 대당 연간 임대 비용은 우리 돈 약 1억 5천만 원 수준으로 책정될 것으로 보입니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 장유진/ 디자인: 이정주/ 제작: 디지털뉴스부)