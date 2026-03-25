'왕과 사는 남자', 1500만 돌파…역대 흥행 1위도 노린다

영화 '왕과 사는 남자'가 1500만 고지에 올랐다.



25일 배급사 쇼박스에 따르면 '왕과 사는 남자'는 개봉 50일째인 이날 오후 누적 관객 1,500만 명을 돌파했다.



'왕과 사는 남자'는 1,441만 명을 동원한 영화 '신과함께-죄와 벌'을 넘어 박스오피스 역대 흥행 3위에 올라있다. 금일 1,500만 명을 돌파해 역대 1위 '명량'(1,761만 명)과 2위인 '극한직업'(1,626만 명)을 추격하고 있다.



개봉 8주 차에도 일일 관객 7만 명대를 유지하고 있어 '극한직업'의 총 관객 수는 충분히 넘을 수 있을 것으로 예상된다. 뒷심이 이어진다면 '명량'을 넘어 역대 흥행 1위도 도전해 볼 만하다. 매출액은 이미 두 영화를 넘어 역대 1위에 올라있다.



'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포를 배경으로, 마을의 부흥을 위해 스스로 유배를 택한 촌장과 왕위에서 쫓겨난 어린 선왕의 이야기를 그렸다. 장항준 감독이 연출하고 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도가 주연으로 활약했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)