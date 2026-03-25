'왕사남' 1,500만 관객 돌파…매출액은 국내 개봉작 1위

영화 '왕과 사는 남자'가 거침없는 기세로 관객 수 1천500만 명을 돌파했습니다.



배급사 쇼박스는 오늘(25일) 개봉 50일째를 맞은 '왕과 사는 남자'가 누적 관객 1천500만 명을 넘어섰다고 밝혔습니다.



지난달 4일 개봉한 이 영화는 이달 6일 1천만 관객을 기록한 데 이어 20일 1천400만 관객을 넘어섰습니다.



지난 주말인 20일부터 22일까지 '신과함께-죄와 벌'(2017·1천441만), '국제시장'(2014·1천425만)의 기록을 연이어 경신하며 역대 개봉작 관객 수 3위에 올랐습니다.



이에 따라 역대 흥행 2위인 '극한직업'(2019·1천626만)과의 격차는 약 120만 명 수준으로 좁혀졌습니다.



이르면 이번 주말 2위에 오를 가능성도 제기됩니다.



'왕과 사는 남자'는 조선 단종이 유배지에서 촌장 엄흥도(유해진 분)와 마을 사람들과 함께 인생 마지막 시기를 보내는 이야기를 그린 작품입니다.



상상으로 구현한 단종의 마지막 이야기에 배우 유해진과 박지훈, 유지태 등의 연기가 더해지며 관객들의 웃음과 눈물을 이끌어냈습니다.



어제까지 누적 매출액은 1천441억 원으로 국내 개봉작 가운데 1위를 기록했습니다.



(SBS 디지털뉴스부)