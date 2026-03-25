HD현대 이어 삼성도 "차량 10부제 내일부터 즉시 시행"

▲ 삼성전자 서초사옥

삼성이 중동 정세 불안에 따른 정부의 에너지 절약 방침에 동참하기로 했습니다.HD현대에 이어 삼성전자까지 참여하면서 에너지 절감 노력이 산업계 전반으로 확산하는 모습입니다.삼성은 오늘(25일) 운영 중인 국내 모든 사업장에 차량 10부제를 시행하고 임직원 참여를 독려할 방침이라고 밝혔습니다.삼성전자 등 관계사들은 이 같은 내용을 사내에 공지하고 오는 26일부터 즉시 시행하기로 했습니다.차량 10부제는 자동차 번호 끝자리와 날짜 끝자리가 같은 날에는 해당 차량을 운행하지 않는 방식입니다.전기차와 수소차, 임산부나 유아 동승 차량, 장애인 사용 자동차 등은 예외가 적용됩니다.사업장 내 야외 조경과 복도, 옥상 등 비업무 공간의 조명은 50% 소등됩니다.휴일 미사용 주차 공간도 폐쇄하고 조명을 끄기로 했습니다.임직원 대상 에너지 절약 캠페인도 함께 진행됩니다.퇴근 시 PC와 모니터 전원을 끄고 실험장비 대기전력을 차단하는 등 에너지 낭비 요소를 수시로 점검하고 개선해 나갈 계획입니다.삼성은 최근 국제 유가 급등에 따른 어려운 상황을 극복하기 위해 정부의 에너지 절감 정책에 동참한다고 밝혔습니다.또, 이번 조치를 통해 에너지 절감 노력이 산업계 전반으로 확산할 것으로 기대한다고 전했습니다.이에 앞서 HD현대는 어제 차량 10부제 도입과 석유화학 파생상품 사용 축소 등 에너지 절감 방안을 수립해 전 그룹사와 사업장에 공지했습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)