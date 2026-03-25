위버스·웹툰 엔터, 미 경제지 '세계 혁신 기업' 선정

▲ 팬 플랫폼 위버스

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▲ 네이버웹툰 로고

하이브의 팬 플랫폼 위버스와 네이버웹툰의 미국 본사인 웹툰 엔터테인먼트가 미국 경제 전문 매체 패스트컴퍼니가 꼽은 혁신적인 기업에 선정됐습니다.패스트컴퍼니 홈페이지에 따르면 현지시간 24일 발표한 '2026년 세계에서 가장 혁신적인 기업'에서 위버스는 '소셜미디어' 부문 6위, 웹툰 엔터테인먼트가 '미디어 및 뉴스' 부문 4위에 이름을 올렸습니다.글로벌 팬 플랫폼 위버스는 디지털 음악 감상을 공유형, 참여형 경험으로 확장하고 전 세계 팬들이 실시간으로 함께 음악을 즐기는 환경을 구축한 점이 선정 이유로 꼽혔습니다.하이브와 관계기업이 혁신 기업에 선정된 것은 이번이 네 번째로, 앞서 빅히트 엔터테인먼트(2020년), 하이브(2022, 2024년)가 각각 종합 및 산업 부문에 선정됐습니다.지난 2023년 혁신 기업 종합 8위와 '미디어' 부문 1위에 오른 바 있는 웹툰 엔터는 올해 웹툰을 할리우드 지식재산권(IP)으로 확장하고 글로벌 대형 IP를 웹툰화하는 양방향 생태계를 성공적으로 구축한 성과를 인정받았습니다.웹툰 엔터는 '스태그타운', '로어 올림푸스' 등 영어 오리지널 웹툰의 글로벌 실사 및 애니메이션화를 추진하고 있으며, 글로벌 제작사들과의 협업을 진행 중입니다.(사진=하이브 제공, 네이버웹툰 제공, 연합뉴스)