뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

위버스·웹툰 엔터, 미 경제지 '세계 혁신 기업' 선정

김경희 기자
작성 2026.03.25 15:20 조회수
위버스·웹툰 엔터, 미 경제지 '세계 혁신 기업' 선정
▲ 팬 플랫폼 위버스

하이브의 팬 플랫폼 위버스와 네이버웹툰의 미국 본사인 웹툰 엔터테인먼트가 미국 경제 전문 매체 패스트컴퍼니가 꼽은 혁신적인 기업에 선정됐습니다.

패스트컴퍼니 홈페이지에 따르면 현지시간 24일 발표한 '2026년 세계에서 가장 혁신적인 기업'에서 위버스는 '소셜미디어' 부문 6위, 웹툰 엔터테인먼트가 '미디어 및 뉴스' 부문 4위에 이름을 올렸습니다.

글로벌 팬 플랫폼 위버스는 디지털 음악 감상을 공유형, 참여형 경험으로 확장하고 전 세계 팬들이 실시간으로 함께 음악을 즐기는 환경을 구축한 점이 선정 이유로 꼽혔습니다.

하이브와 관계기업이 혁신 기업에 선정된 것은 이번이 네 번째로, 앞서 빅히트 엔터테인먼트(2020년), 하이브(2022, 2024년)가 각각 종합 및 산업 부문에 선정됐습니다.

네이버웹툰 로고 (사진=네이버웹툰 제공, 연합뉴스)
▲ 네이버웹툰 로고

지난 2023년 혁신 기업 종합 8위와 '미디어' 부문 1위에 오른 바 있는 웹툰 엔터는 올해 웹툰을 할리우드 지식재산권(IP)으로 확장하고 글로벌 대형 IP를 웹툰화하는 양방향 생태계를 성공적으로 구축한 성과를 인정받았습니다.

웹툰 엔터는 '스태그타운', '로어 올림푸스' 등 영어 오리지널 웹툰의 글로벌 실사 및 애니메이션화를 추진하고 있으며, 글로벌 제작사들과의 협업을 진행 중입니다.

(사진=하이브 제공, 네이버웹툰 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지