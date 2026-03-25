식품 업계 "중동 사태, 포장재 1∼2개월 고비"…생산 차질 우려

▲ 서울의 한 대형마트에 라면 판매대
중동 정세 불안에 따른 나프타 도입 차질 우려가 커지면서 식품업계에서 포장재 부족 우려가 커지고 있습니다.
나프타는 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP), 페트병(PET) 등의 핵심 원료로 라면 봉지와 스낵 포장지, 음료·생수 페트병 등 대부분의 식품 포장재 생산에 필수적으로 쓰입니다.
식품업체들은 당장 보유한 재고 물량이 1∼2개월 치에 불과하다며 사태가 장기화하면 제품 생산 중단 가능성도 있어 상황을 지켜보고 긴장하고 있습니다.
동서식품은 현재 1∼2개월 치 포장재 재고를 보유한 것으로 알려졌습니다.
동서식품 관계자는 "포장재는 평소 즉시 수급이 가능해 재고를 많이 확보해두지 않는다"며 "보유 재고가 소진되는 5월이 되면 수급 불안이 커질 수 있다"고 말했습니다.
롯데웰푸드 역시 재고가 1∼2개월분에 불과합니다.
롯데웰푸드 관계자는 "식품 포장재는 여러 재질이 겹친 다층 구조로, 이 중 하나라도 수급이 끊기면 완제품 생산이 어렵다"며 "사태가 장기화하면 일부 제품 생산에 차질이 발생할 수 있다"고 말했습니다.
농심은 계열사인 율촌화학으로부터 포장재를 공급받고 있으나, 약 2개월 치 재고량을 확보하고 있습니다.
포장재를 외부 업체에서 공급받는 대상도 나프타 수급 불안정으로 원료 확보에 어려움을 겪는 것으로 전해졌습니다.
비닐·플라스틱 대신종이 포장재 등 대체 방안을 찾는 기업도 늘고 있는 것으로 전해졌습니다.
그러나 업계는 종이가 더 비싸 비용적인 측면에서 오히려 더 부담이 되는 상황이라고 설명했습니다.
이처럼 중동 사태로 인한 원재료 가격 상승으로 납품 단가 인상이 불가피할 수 있다는 관측도 나오고 있습니다.
그러나 물가 부담에 가격 인상 여력이 크지 않다 보니, 가격을 올리기 쉽지 않아 기업들의 원가 부담이 가중될 수 있다는 우려도 제기됩니다.
한 식품업계 관계자는 "나프타 가격 상승으로 포장재 단가 인상 압력이 커지고 있어 원가 부담이 확대될 것으로 보인다"고 말했습니다.
업계는 공급망 다변화 등 대응책을 모색하고 있습니다.
(사진=연합뉴스)
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