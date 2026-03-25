박홍근 "대한민국 운명 개척하는 장관 되겠다"…초대 기획처 장관 취임

▲ 박홍근 신임 기획예산처 장관이 25일 세종시 정부세종청사 기획예산처에 도착해 차에서 내리고 있다

박홍근 신임 기획예산처 장관은 오늘(25일) 공식 취임하고 업무에 들어갔습니다.박 장관은 이날 오후 영상으로 중계한 취임식에서 "대한민국 백년대계를 설계하고 나라의 살림살이를 총괄하는 기획예산처 초대 장관의 중책을 맡아 새로운 출발선에 섰다"며 "멀리 내다보고 전략적으로 자원을 배분하며 국가 전체 이익을 창출하는 '진정한 컨트롤타워'가 필요하고, 그것이 바로 기획예산처의 존재 이유"라고 밝혔습니다.박 장관은 "국가의 대혁신과 국민의 행복한 삶을 위해 대한민국의 새로운 앞날을 설계하고 운명을 개척하는 장관이 되겠다"고 강조했습니다.박 장관은 "네덜란드가 척박한 갯벌 위에서도 세계 경제 강국으로 우뚝 설 수 있었던 힘은 백 년 뒤 해수면 상승까지 내다본 치밀한 설계, '델타 프로젝트'라는 거대한 물길이 있었기 때문"이라며 "기획예산처도 대한민국의 체질을 근본적으로 바꾸는 '국가미래전략'의 큰 물줄기를 트겠다"고 밝혔습니다.박 장관은 '지속가능한 적극재정'도 강조하면서 "재정은 곳간에 쌓아두는 재보가 아니라 경제의 실핏줄마다 온기를 전하는 '살아있는 에너지'이어야 한다"며 "민생과 경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 재정 운용의 패러다임을 근본적으로 전환하는 '재정개혁 2. 0'을 과감히 추진하겠다"고 설명했습니다.이어 "기획예산처는 이제 권한을 휘두르는 '곳간지기'가 아니라 실질적인 '탑다운 예산제도'를 근간으로 다른 부처와 국회, 시민사회와 함께 고민하고 협력하는 '진정한 파트너'가 되겠다"고 말했습니다.박 장관은 짙은 구름 뒤에는 반드시 푸른 하늘이 기다리고 있다는 뜻의 '운외창천'(雲外蒼天)을 언급하면서 "우리가 그리는 원대한 미래는 결코 닿지 못할 신기루가 아니다. 우리가 반드시 도달해야 할 이정표"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)