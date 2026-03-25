이재용, 중동 체류 임직원에 "깊은 위로와 감사"…500만 원 상당 선물

▲ 이재용 삼성전자 회장이 지난 2023년 10월 1일 사우디아라비아 서북부 타북주에 삼성물산이 참여하는 '네옴(NEOM)' 신도시의 지하 터널 공사 현장을 점검하고 있다

이재용 삼성전자 회장이 중동 지역에 체류 중인 임직원과 가족들에게 격려 메시지와 함께 선물을 전달했습니다.삼성은 지난 24일 이 회장의 제안으로 중동 지역 파견 임직원과 가족들에게 격려 선물을 지급했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.대상은 아랍에미리트, 카타르, 사우디아라비아 등 3개국에 체류 중인 임직원 500여 명과 가족입니다.임직원들은 삼성전자 16인치 갤럭시 북6 프로 1대 또는 갤럭시 S26 울트라 스마트폰과 갤럭시탭 S11으로 구성된 모바일 기기 세트 중 하나를 선택할 수 있습니다.가족들에게는 전통 시장과 지역 소상공인 매장에서 사용 가능한 온누리상품권을 지급합니다.임직원 1인 및 가족당 선물을 금액으로 환산하면 약 500만 원 수준입니다.삼성은 최근 중동 지역 정세가 악화하자 필수 인력을 제외한 임직원을 대부분 귀국시키거나 제3국으로 대피시켰습니다.이란, 이라크, 이스라엘 등 분쟁 지역에서는 전원 철수를 완료했으며, 현재는 UAE, 카타르, 사우디 등 비교적 안전한 지역에만 인력이 남아 있습니다.잔류 인력은 발주처 계약에 따른 사업 유지에 필요한 최소 인력으로, 안전이 확보된 지역에서만 근무하도록 하고 있다는 설명입니다.중동은 글로벌 공급망의 요충지로, 인공지능과 에너지·교통·통신 등 인프라 투자가 활발해 삼성과의 협력 관계도 확대되고 있습니다.이 회장은 "중동 지역의 예기치 못한 상황으로 큰 어려움을 겪고 계신 임직원과 가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다"며 "어려운 여건 속에서도 헌신해 주신 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다"고 전했습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)