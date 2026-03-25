SK하이닉스 곽노정 "순현금 100조 확보 목표…ADR 상장, 주주가치 제고 도움 되도록 추진"

▲ 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 25일 경기도 이천 본사에서 열린 제78기 정기 주주총회에서 발언하고 있다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 "안정적으로 투자를 할 수 있는 재무 건전성을 확보하기 위해 순현금 100조 원 이상을 확보하고자 한다"고 말했습니다.곽 사장은 오늘(25일) 경기 이천 SK하이닉스 본사에서 열린 '제78기 정기 주주총회'에서 "AI 시대에서 글로벌 고객과 함께하기 위해서는 한 단계 강화된 재무 체력이 필요하다"며 이 같은 목표를 제시했습니다.곽 사장은 "AI 기술 고도화와 컴퓨팅 인프라 투자 확대에 따라 메모리 수요는 중장기적으로 확대될 것"이라며 "구조적 수요 성장에 대응하고 경쟁력을 유지하기 위해서는 안정적으로 투자할 수 있는 재무 건전성이 필수적"이라고 설명했습니다.또한 "현재 재무 건전성이 개선되고 있지만 글로벌 톱 기업들과 비교하면 여전히 부족한 수준"이라며 "글로벌 최상위 수준의 재무 체력을 확보해 장기 성장 기반을 마련하겠다"고 강조했습니다.SK하이닉스는 이에 따라 100조 원 이상의 순현금을 확보해 장기적이고 전략적인 투자를 지속한다는 계획입니다.현재 삼성전자의 순현금 규모는 약 92조 원으로 알려져 있는데, 이와 유사한 수준의 재무 여력을 확보하겠다는 것으로 풀이됩니다.SK하이닉스가 공시한 '2025년 사업보고서'에 따르면 지난해 말 SK하이닉스의 순현금은 12조 6천944억 원입니다.곽 사장은 이날 공시된 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진에 대해서는 "올해 하반기 상장을 목표로 준비 중"이라고 말했습니다.SK하이닉스는 어제(24일) ADR 상장을 위한 공모 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 제출했다고 밝혔습니다.곽 사장은 "현재 시점에서 발행 규모나 방식이 확정되지 않았고, 상장 심사 절차가 시작된 만큼 국내외 법령에 따라 자세한 내용 말씀드릴 수 없다"면서도 "주주가치 제고에 도움 되도록 추진할 예정"이라고 말했습니다.이날 주총장에서는 배당금 확대와 액면분할 계획에 대한 주주들의 질문이 이어졌습니다.이에 대해 곽 사장은 "지금 당장은 액면분할에 대해 계획하고 있지 않다"며 "거래량, 투자자 구성, 시장 전망 등 다양한 요소를 고려해야 하는 매우 중요한 사항이기 때문에 회사 성장과 주가 상승 추이를 보며 신중하게 검토하겠다"고 말했습니다.SK하이닉스는 기존 계획대로 올해 HBM3E·HBM4 출하량과 일정을 진행할 예정입니다.곽 사장은 "아직은 HBM3E가 주된 제품이고 하반기에 HBM4 출하가 늘어날 전망이어서 전체 HBM 출하량 목표는 변동이 거의 없다"고 말했습니다.이어 "HBM3E, HBM4, DDR5, 소캠 등 다양한 제품들에 대한 최적의 비중을 고객과 논의해 맞추고 있다"며 차세대 제품인 HBM4E도 연내 샘플을 낼 계획이라고 설명했습니다.SK하이닉스는 미국에 설립을 추진 중인 'AI 컴퍼니'를 통해 AI 사업 환경에 선제 대응하고 미래 성장동력을 체계적으로 확보할 계획입니다.곽 사장은 "AI 핵심 역량을 보유한 기업을 확보해 사업화 기회를 발굴 및 추진할 계획"이라며 "이를 통해 글로벌 시장에 대응하면서 기술 경쟁력과 사업 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했습니다.(사진=SK하이닉스 제공, 연합뉴스)