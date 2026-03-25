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SK하이닉스 곽노정 "순현금 100조 확보 목표…ADR 상장, 주주가치 제고 도움 되도록 추진"

정성진 기자
작성 2026.03.25 14:54 조회수
SK하이닉스 곽노정 "순현금 100조 확보 목표…ADR 상장, 주주가치 제고 도움 되도록 추진"
▲ 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 25일 경기도 이천 본사에서 열린 제78기 정기 주주총회에서 발언하고 있다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 "안정적으로 투자를 할 수 있는 재무 건전성을 확보하기 위해 순현금 100조 원 이상을 확보하고자 한다"고 말했습니다.

곽 사장은 오늘(25일) 경기 이천 SK하이닉스 본사에서 열린 '제78기 정기 주주총회'에서 "AI 시대에서 글로벌 고객과 함께하기 위해서는 한 단계 강화된 재무 체력이 필요하다"며 이 같은 목표를 제시했습니다.

곽 사장은 "AI 기술 고도화와 컴퓨팅 인프라 투자 확대에 따라 메모리 수요는 중장기적으로 확대될 것"이라며 "구조적 수요 성장에 대응하고 경쟁력을 유지하기 위해서는 안정적으로 투자할 수 있는 재무 건전성이 필수적"이라고 설명했습니다.

또한 "현재 재무 건전성이 개선되고 있지만 글로벌 톱 기업들과 비교하면 여전히 부족한 수준"이라며 "글로벌 최상위 수준의 재무 체력을 확보해 장기 성장 기반을 마련하겠다"고 강조했습니다.

SK하이닉스는 이에 따라 100조 원 이상의 순현금을 확보해 장기적이고 전략적인 투자를 지속한다는 계획입니다.

현재 삼성전자의 순현금 규모는 약 92조 원으로 알려져 있는데, 이와 유사한 수준의 재무 여력을 확보하겠다는 것으로 풀이됩니다.

SK하이닉스가 공시한 '2025년 사업보고서'에 따르면 지난해 말 SK하이닉스의 순현금은 12조 6천944억 원입니다.

곽 사장은 이날 공시된 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진에 대해서는 "올해 하반기 상장을 목표로 준비 중"이라고 말했습니다.

SK하이닉스는 어제(24일) ADR 상장을 위한 공모 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 제출했다고 밝혔습니다.

곽 사장은 "현재 시점에서 발행 규모나 방식이 확정되지 않았고, 상장 심사 절차가 시작된 만큼 국내외 법령에 따라 자세한 내용 말씀드릴 수 없다"면서도 "주주가치 제고에 도움 되도록 추진할 예정"이라고 말했습니다.

이날 주총장에서는 배당금 확대와 액면분할 계획에 대한 주주들의 질문이 이어졌습니다.

이에 대해 곽 사장은 "지금 당장은 액면분할에 대해 계획하고 있지 않다"며 "거래량, 투자자 구성, 시장 전망 등 다양한 요소를 고려해야 하는 매우 중요한 사항이기 때문에 회사 성장과 주가 상승 추이를 보며 신중하게 검토하겠다"고 말했습니다.

SK하이닉스는 기존 계획대로 올해 HBM3E·HBM4 출하량과 일정을 진행할 예정입니다.

곽 사장은 "아직은 HBM3E가 주된 제품이고 하반기에 HBM4 출하가 늘어날 전망이어서 전체 HBM 출하량 목표는 변동이 거의 없다"고 말했습니다.

이어 "HBM3E, HBM4, DDR5, 소캠 등 다양한 제품들에 대한 최적의 비중을 고객과 논의해 맞추고 있다"며 차세대 제품인 HBM4E도 연내 샘플을 낼 계획이라고 설명했습니다.

SK하이닉스는 미국에 설립을 추진 중인 'AI 컴퍼니'를 통해 AI 사업 환경에 선제 대응하고 미래 성장동력을 체계적으로 확보할 계획입니다.

곽 사장은 "AI 핵심 역량을 보유한 기업을 확보해 사업화 기회를 발굴 및 추진할 계획"이라며 "이를 통해 글로벌 시장에 대응하면서 기술 경쟁력과 사업 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했습니다.

(사진=SK하이닉스 제공, 연합뉴스)
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