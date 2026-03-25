뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

합수본, '정치권 로비 의혹' 통일교 전 비서실장 3차 소환

김덕현 기자
작성 2026.03.25 14:53 조회수
합수본, '정치권 로비 의혹' 통일교 전 비서실장 3차 소환
▲ 한학자 총재의 전 비서실장인 정원주씨(가운데)가 경찰 조사를 마친 후 지난해 12월 28일 서울 서대문구 경찰청을 나서고 있다.

검경 합동수사본부가 '정치권 로비·쪼개기 후원' 의혹과 관련해 정원주 전 통일교 비서실장을 3차 소환했습니다.

합수본은 오늘(25일) 오전 정 전 실장을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

정 전 실장에 대한 피의자 조사는 지난 4일, 지난달 23일에 이어 3번째입니다.

정 전 실장은 여야 국회의원들을 상대로 벌어진 금품 로비에 관여한 혐의를 받습니다.

지난 2019년 초 여야 정치인들에게 '쪼개기 후원' 방식으로 불법 정치 후원금을 전달한 혐의도 적용됐습니다.

앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장은 지난 2018∼2020년 전재수 더불어민주당 의원, 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 등에게 수천만 원 상당의 금품을 건넸다고 주장했습니다.

합수본은 앞서 임 전 의원과 김 전 의원, 전 의원 등 관련자들을 차례로 소환했고, 구치소에 수감된 한학자 통일교 총재에 대한 접견 조사도 진행했습니다.

이날 조사에선 정 전 실장을 상대로 금품 로비 관여 여부와 함께 조사 과정에서 파악한 사실관계를 추가 확인할 것으로 보입니다.

아울러 합수본은 통일교의 금품 로비 경로를 추적하는 과정에서 전 의원이 통일교로부터 받았을 가능성이 있는 까르띠에 시계를 특정했습니다.

통일교가 2018년 무렵 구매한 700만 원대 까르띠에 시계와 같은 시리얼 넘버 제품을 전 의원 지인이 수리한 기록을 확인한 것입니다.

합수본은 전 의원이 2018년 8월 통일교 천정궁을 방문한 사실을 파악했는데, 당시 통일교 측이 전 의원에게 전달한 까르띠에 시계를 이후 전 의원이 지인에게 시계를 맡기거나 줬을 가능성을 의심하고 있습니다.

합수본은 지난 19일 전 의원의 소환 조사에서도 시계 관련 의혹을 집중 추궁한 것으로 알려졌습니다.

전 의원 측은 해당 시계와 자신은 무관하다며 반박 입장을 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지