지난해 말 가상자산 시총 87조로 감소…이용자 계정 1천100만 개 돌파

▲ 강남구 빗썸 라운지 모습.

지난해 하반기 국내 가상자산 시장 규모가 줄어든 가운데 거래 규모와 수익성도 함께 악화한 것으로 나타났습니다.반면 이용자 계정은 1천100만 개를 넘어서는 등 가상자산 투자 관심은 지속되고 있습니다.금융정보분석원(FIU)과 금융감독원이 오늘(25일) 발표한 '2025년 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과'에 따르면 지난해 말 기준 국내 가상자산 시가총액은 87조 2천억 원으로 같은 해 6월 말 95조 1천억 원 대비 8% 감소했습니다.일평균 거래 규모도 5조 4천억 원으로 상반기 6조 4천억 원 대비 15% 줄었고, 거래소 영업이익 역시 3천807억 원으로 38% 감소했습니다.시장 위축은 가격 흐름과 맞물린 것으로 풀이됩니다.주요 가상자산 가격은 하반기 들어 무역 긴장 등 불확실성 확대로 하락세를 보였습니다.특히 기관 자금이 미국 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 등으로 이동한 점도 시장 변동성 확대에 일조했다고 금융당국은 분석했습니다.반면 이용자 수와 원화 예치금은 증가했습니다.거래 가능한 이용자 계정은 1천113만 개로 3% 늘었고, 원화 예치금은 8조 1천억 원으로 31% 증가했습니다.이용자 중 74.2%인 826만 명은 100만 원 미만의 가상자산을 보유 중인 걸로 조사됐습니다.1억 원 이상 자산을 보유한 계정은 약 17만 개로 1.5% 수준이었습니다.이용자 구성은 30대가 26.8%로 비중이 가장 높았고 이어 40대(26.7%), 50대(19.4%), 20대(19.0%) 순으로 나타났습니다.모든 연령대에서 남성 이용자 비중이 더 컸습니다.가상자산 종목 수는 1천732개로 12% 늘었으며, 단독 상장 가상자산도 296종으로 증가했습니다.단독상장 가상자산은 유동성이 낮고 가격 변동성이 큰 경우가 많아 투자자 보호 측면에서 지속적인 리스크 요인으로 지적됩니다.가격 변동성은 73%로 높은 수준을 유지했습니다.(사진=연합뉴스)