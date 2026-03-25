[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 대통령 이란과의 협상에서 석유와 관련된 큰 선물을 받았다고 주장했습니다. 미군 공수부대 병력이 곧 중동에 배치될 것이라는 소식도 전해지고 있는데 미국, 이란을 향해 협상과 압박을 병행하고 있는 모양새입니다.



2. 중동 사태 장기화에 대비해서 정부가 국무총리 주재의 '비상경제본부'를 설치했습니다. 비상 경제 대응 체계를 본격적으로 가동하는 겁니다. 청와대도 강훈식 비서실장이 이끄는 비상 경제 상황실을 설치하고 총리 주재 비상경제본부와 호흡을 맞춰 나가기로 했다고 밝혔습니다.



3. 지난 1월에 태어난 아기가 2만 7천 명 수준으로 같은 달 기준 7년 만에 가장 많았던 것으로 조사됐습니다. 국가데이터처에 따르면 1월 출생아 수 작년 같은 달보다 2천800명 늘어서 2만 7천 명에 육박했습니다. 1월 기준으로는 2019년 이후 7년 만에 가장 많았는데 1월 합계 출산율도 0.99명으로 1년 전보다 0.1명 증가했습니다.



4. 오늘(25일) 오전에 이 뉴스 보신 분들 많으실 겁니다. 살인죄로 필리핀 교도소에서 복역 중이던 속칭 '마약왕' 박왕열 씨가 오늘 새벽 국내로 송환됐습니다. 경찰은 박 씨가 수감 상태에서도 텔레그램을 통해서 국내에 대규모 마약을 유통한 혐의를 집중적으로 수사할 방침입니다.