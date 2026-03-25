이란 전쟁 여파 나프타 부족에 페인트 업체 줄줄이 가격 인상

▲ 페인트의 분체 도료

미국·이란 전쟁에 따라 석유화학 연료인 나프타 재고가 급감하면서 국내 페인트업체들이 잇따라 가격 인상에 나섰습니다.25일 페인트 업계에 따르면 노루페인트와 삼화페인트공업은 지난 23일부터 제품별 가격을 20∼55% 올렸습니다.KCC도 다음 달 6일부터 대리점 공급 가격을 10∼40% 올린다는 공지를 전국의 거래처와 대리점에 통보했습니다.제비스코도 다음 달 1일부터 이전 대비 15% 이상으로 가격을 올릴 계획입니다.인상 대상에는 아파트 등에 쓰이는 주택용 도료, 발전소용 플랜트 도료, 공업용 실란트 등이 포함됐습니다.국내 페인트 업계가 가격 인상에 나선 것은 이란 전쟁 여파로 페인트의 주요 원료인 나프타가 부족해졌기 때문입니다.나프타가 추출되는 원유 가격 상승도 이유로 꼽힙니다.원유를 정제할 때 얻는 나프타는 석유화학의 가장 기초가 되는 원료로, 페인트는 나프타에서 나오는 용제와 수지를 주원료로 씁니다.KCC는 "중동지역 지정학적 리스크 확대에 따른 주요 원자재 수급 불안정 및 가격 인상 등 원가 상승으로 인해 부득이 가격을 조정하게 됐다"고 밝혔습니다.삼화페인트는 "원가 부담이 가중되는 상황 속에서도 원재료 및 공급처 다변화 등으로 공급 가격을 유지했으나 원가 부담이 누적돼 불가피하게 인상을 결정했다"며 "시장 충격을 최소화하기 위해 다양한 지원 방안을 검토하고 있다"고 말했습니다.이란 전쟁 장기화로 원유 및 나프타 부족 현상이 지속될 경우 전자, 자동차, 건설, 의료, 소비재 등 석유화학 파생산업 전반으로 충격이 확산할 것으로 전망됩니다.(사진=연합뉴스)