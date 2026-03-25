정청래, 도이치 주가조작 수사 무마 의혹에 "검찰 악행 바로잡겠다"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 25일 충북 충주시 유네스코국제무예센터 국제회의장에서 열린 민생현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(25일) 윤석열 정부 검찰의 '도이치모터스 주가조작 수사 무마 의혹'과 관련해 "검찰의 잘못된 악행을 반드시 바로잡겠다"고 말했습니다.정 대표는 이날 충북 충주 유네스코국제무예센터에서 열린 현장 최고위원회의에서 "국회에서 중수청(중대범죄수사청)법, 공소청법이 통과돼 검찰개혁에 박차를 가하고 있다"며 이같이 강조했습니다.그는 이창수 전 중앙지검장을 겨냥, "(김건희 여사가 연루된) 도이치 모터스 주가조작 사건을 수사하던 담당 검사에게 보이스피싱 현금 인출책이 무죄를 받은 판례를 참고하라며 대놓고 무죄로 만들어 내라고 종용했다는 강력한 의심이 되는 정황이 2차 종합특검의 압수수색을 통해 밝혀졌다"고 말했습니다.이어 "또 하나의 범죄"라며 "이것은 발본색원해야 한다"고 덧붙였습니다.한편 정 대표는 중동 전쟁의 장기화를 거론, "정부가 비상 대응체계를 선제적으로 가동하는 만큼 민주당 역시 정부의 조치를 철저히 뒷받침하며 에너지 소비 절약 노력에 적극 동참하겠다"고 약속했습니다.그러면서 "(이재명 대통령은) 공공기관 차량 5부제 등 공공부문의 솔선수범과 국민 여러분의 에너지 절약 운동 참여를 당부하셨다"며 "저부터 실천하겠다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)