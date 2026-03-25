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앱으로 만난 외국인 관광객 성폭행·불법 촬영 의혹…20대 수사

유영규 기자
작성 2026.03.25 14:01 조회수
앱으로 만난 외국인 관광객 성폭행·불법 촬영 의혹…20대 수사
▲ 불법 촬영

한국을 방문한 외국인 관광객이 채팅 애플리케이션을 통해 만난 20대 남성으로부터 성폭행과 불법 촬영을 당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다.

인천 연수경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 카메라 이용 촬영 등 혐의로 20대 A 씨를 조사하고 있다고 오늘(25일) 밝혔습니다.

A 씨는 23일 오후 인천시 연수구 한 생활형 숙박시설에서 헝가리 국적 여성 B 씨의 신체를 불법 촬영한 혐의 등을 받습니다.

B 씨는 당일 "A 씨가 성폭행을 하고 이를 불법 촬영했다"는 취지로 경찰에 신고했습니다.

신고를 받고 출동한 경찰은 일부 불법 촬영 사실을 확인하고 A 씨를 현행범으로 체포했으며, 조사 후 석방했습니다.

이들은 채팅 애플리케이션을 통해 만난 사이로 파악됐습니다.

A 씨는 성폭행 관련 혐의에 대해 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다.

경찰 관계자는 "조만간 B 씨를 불러 구체적인 경위를 조사할 방침"이라며 "성폭행 혐의에 대해서는 양측 주장이 엇갈리고 있어 추후 추가 조사할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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