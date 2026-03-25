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'띵동띵동' 계속 울린 초인종…문 앞엔 흉기 든 전 연인

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작성 2026.03.25 15:25 수정 2026.03.25 15:27 조회수
'띵동띵동' 계속 울린 초인종…문 앞엔 흉기 든 전 연인
경기 남양주시에서 흉기를 소지하고 전 연인의 집을 찾아가 스토킹범죄를 저지른 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

남양주남부경찰서는 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 20대 남성 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 오늘(25일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 23일 오후 8시 10분께 남양주시 호평동의 한 아파트에 거주하는 20대 여성 B 씨의 집을 찾아가 흉기를 소지한 채 초인종을 여러 차례 누른 혐의를 받습니다.

B 씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 약 10분 만에 A 씨를 현행범 체포했습니다.

A 씨는 과거에도 B 씨와 관련해 경찰에 신고된 이력이 있었던 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 "헤어진 연인이 만나주지 않아 찾아갔다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

경찰 관계자는 "A 씨에 대해 긴급응급조치 1·2호와 잠정조치 1·2·3·3의2·4호를 신청하고, 구속영장도 함께 신청했고 관련 절차가 진행 중"이라고 말했습니다.

(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)
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