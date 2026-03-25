기후장관 "영덕 풍력발전기 화재 계기 정비 과정 전반 점검"

▲ 24일 오전 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기가 전날 화재로 검게 타버린 가운데 해당 발전기 너머로 멈춰 선 풍력발전기들이 보인다.
김성환 기후에너지환경부 장관이 풍력발전기 정비 과정 전반의 문제를 점검하고 안전 관리 강화 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다.
김 장관은 오늘(25일) 경북 영덕군 영덕풍력발전단지 발전기 화재 현장을 찾았습니다.
김 장관은 화재로 유명을 달리한 노동자들 명복을 빌며 "사고 원인을 철저히 규명하고 재발 방지 등 후속 조처에 만전을 기해달라"고 관계자들에게 당부했습니다.
또 "이번 사고를 계기로 풍력발전기 정비 과정 전반의 문제를 점검하고 안전 관리 강화 방안을 마련하겠다"고 김 장관은 밝혔습니다.
영덕풍력발전단지에서는 그제 정비 작업이 진행 중이던 발전기에서 화재가 발생해, 작업자 3명이 목숨을 잃었습니다.
이 단지에서는 지난달 운전 중이던 발전기가 꺾여 쓰러지는 사고가 발생하기도 했습니다.
화재가 발생한 발전기는 앞서 꺾임 사고 뒤에 진행된 점검에서 날개의 결함이 확인돼 수리하던 중이었습니다.
(사진=연합뉴스)
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