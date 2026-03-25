기후장관 "영덕 풍력발전기 화재 계기 정비 과정 전반 점검"

▲ 24일 오전 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기가 전날 화재로 검게 타버린 가운데 해당 발전기 너머로 멈춰 선 풍력발전기들이 보인다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 풍력발전기 정비 과정 전반의 문제를 점검하고 안전 관리 강화 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다.김 장관은 오늘(25일) 경북 영덕군 영덕풍력발전단지 발전기 화재 현장을 찾았습니다.김 장관은 화재로 유명을 달리한 노동자들 명복을 빌며 "사고 원인을 철저히 규명하고 재발 방지 등 후속 조처에 만전을 기해달라"고 관계자들에게 당부했습니다.또 "이번 사고를 계기로 풍력발전기 정비 과정 전반의 문제를 점검하고 안전 관리 강화 방안을 마련하겠다"고 김 장관은 밝혔습니다.영덕풍력발전단지에서는 그제 정비 작업이 진행 중이던 발전기에서 화재가 발생해, 작업자 3명이 목숨을 잃었습니다.이 단지에서는 지난달 운전 중이던 발전기가 꺾여 쓰러지는 사고가 발생하기도 했습니다.화재가 발생한 발전기는 앞서 꺾임 사고 뒤에 진행된 점검에서 날개의 결함이 확인돼 수리하던 중이었습니다.(사진=연합뉴스)