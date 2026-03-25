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경기도 종합체육대회 주경기장 'G스타디움' 완공

유영수 기자
작성 2026.03.25 12:40 조회수
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<앵커>

다음 달 16일 경기도 광주시에서 열리는 경기도 종합체육대회의 주 경기장인 G스타디움이 완공됐습니다.

유영수 기자가 취재했습니다.

<기자>

제72회 경기도 종합 체육대회, 장애인 체육대회의 주경기장인 G스타디움이 완공됐습니다.

육상과 축구, 야구 등 6개 종목의 경기가 G 스타디움에서 열리며, 모두 1만 1천여 명을 수용할 수 있습니다.

새롭게 마련된 시설에서 선수들은 열심히 훈련을 하며 땀을 흘리고 있습니다.

[김다영/광주시 체육회, 클라이밍 선수 : (완공 전에는) 성남, 용인, 서울 왔다가 갔다 했는데, 시간 절약도 훨씬 잘될 것 같고, 일단 시설 자체가 예뻐서 훈련하는 데 더 좋을 것 같습니다.]

체육대회를 밝힐 성화와 경기도 최초의 성수 봉송 준비도 마쳤습니다.

장애인과 비장애인 153명이 참여해, 경기도민의 화합과 도의 발전을 기원합니다.

[유석광/장애인 성화 봉송주자 : 성화 봉송 주자로 또 지원하게 됐는데, 또 다행히 선택이 됐네요. 너무 감사드려요.]

[박선아/비장애인 성화 봉송주자 : 많은 분들이 광주시를, 전라남도 광주시 말고 경기도 광주시를 조금 더 알고서 많이 놀러 와주시고 찾아와 주셨으면 좋겠습니다.]

광주시는 막바지 안전과 교통, 주차, 편의 시설 점검에 힘을 쏟고 있습니다.

[한현석/광주시 체육시설팀장 : 안전에 대해서 지금 가장 중점을 두고 있고요. 이용하는 데 불편함이 없도록 세심한 부분 챙기는 그런 부분 많이 챙기고 있고요.]

제72회 경기도 종합체육대회는 오는 16일부터 18일까지, 장애인 체육대회는 26일부터 28일까지 열립니다.

(영상취재 : 인필성)
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