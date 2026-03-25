'비상경제 대응체계' 본격 가동…"위기 상황 극복"

<앵커>



정부가 중동전쟁 장기화에 대비해 '비상경제 대응체계'를 본격 가동합니다. 대통령 주재 회의를 최고 컨트롤타워로 삼고, 국무총리가 본부장을 맡는 '비상경제본부'를 설치해 범정부 차원의 대응을 하기로 했습니다.



김혜영 기자의 보도입니다.



<기자>



중동 전쟁이 3주 넘게 이어지며 경제적 불확실성이 커지자, 정부가 '비상경제 대응체계'를 가동했습니다.



김민석 국무총리는 오늘(25일) 오전 브리핑을 통해, 대통령 주재 비상경제점검회의를 최고 컨트롤타워로 삼고, 청와대에 '비상경제상황실'을 가동한다고 밝혔습니다.



또 총리를 본부장으로 하는 '비상경제본부'를 구성해 범부처 차원의 '원팀' 대응에 나서기로 했습니다.



[김민석/국무총리 : 정부는 비상경제 대응체계를 빈틈없이 가동하여 국가적 위기 상황을 반드시 극복해 내겠습니다.]



비상경제본부는 기존 경제부총리급 회의를 총리급으로 격상한 조직으로, 다음 주부터 총리와 부총리가 번갈아 주 2회 회의를 주재하며 현안을 챙깁니다.



본부 산하에는 거시경제·물가, 에너지수급, 금융안정, 민생복지와 해외상황관리 등 5개 실무대응반을 편성해 각 분야 장관들이 책임을 맡도록 했습니다.



최근 이란 측이 호르무즈 해협 통항과 관련해 "누구나 통과할 수 있다"면서도 "비적대국 선박에 한정한다"는 식의 엇갈린 메시지를 내놓는 가운데, 정부는 신중한 입장을 유지했습니다.



[조현/외교부 장관 : '호르무즈 해협을 통과할 수 있겠느냐', '(이란 측의) 보장이 모두에게 가능한 것이냐', 복합적으로 다 점검해야 될 것 같습니다. 판단을 내리기는 좀 이르다고 말씀드립니다.]



구윤철 경제부총리 역시 향후 중동 상황에 대해 긍정적, 부정적 시나리오를 모두 검토해 어떤 변수에도 대응에 누수가 없도록 하겠다고 강조했습니다.



(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 위원양)