"전 세계 202개국, 글로벌 팬 비중 80%"…K컬처 놀이터 '베리즈' 1주년의 기록

카카오엔터테인먼트의 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 '베리즈(Berriz)'가 론칭 1주년을 맞아 전 세계 팬들과 만들어온 지난 1년의 기록을 공개했다.



카카오엔터는 "2025년 3월 공식 서비스를 시작한 이래, 전 세계 202개국에서 다양한 K컬처를 사랑하는 팬들이 베리즈에 가입했으며, 이 중 해외 가입자의 비중은 80%를 차지, 글로벌 팬 플랫폼으로서 안정적으로 성장하고 있다"고 밝혔다.



베리즈는 크기와 모양은 다르지만, 모일수록 더 크고 달콤해지는 베리들처럼 장르와 영역을 넘어 K컬처를 사랑하는 전 세계 팬덤이 함께 소통하며 즐거움을 더해가는 놀이공간으로 자리매김하고 있다.



아이유(IU), 아이브(IVE), 아이들(i-dle) 등 다양한 K팝 아티스트들은 물론, '핑계고', '우리들의 발라드' 등 다양한 콘텐츠IP들의 커뮤니티와 팬 스토어 등 차별화된 서비스로 IP의 즐거움을 확장하며 주목을 받고 있다.



베리즈에서 지난 1년간 진행한 라이브에 쏟아진 누적 응원수는 총 6000만건, 평균 1초에 2번씩 전 세계 팬들의 응원이 이어진 셈이다. 글로벌 팬들이 참여한 누적 좋아요 수는 1,300만 건, 누적 작성 포스팅 수는 200만 건을 기록하며 활발한 소통을 이어갔다.



카카오엔터테인먼트 관계자는 "베리즈는 글로벌 팬 플랫폼으로 지난 1년간 전 세계 팬들이 아티스트와 콘텐츠 IP를 더욱 가깝게 만나고 소통할 수 있는 공간으로 성장해왔다"며 "앞으로도 다양한 K컬처 IP와 기술 기반 서비스를 통해 팬들이 더욱 풍부한 소통 경험을 누릴 수 있도록 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 설명했다.



◆ 아이브·아이들 해외 팬 비율 가장 높다



베리즈에 가입한 전 세계 202개국 팬들 중 가장 많은 팬들이 가입한 국가는 한국에 이어 인도네시아, 미국, 대만, 중국 순으로, 아시아는 물론 북미 등 글로벌 곳곳의 팬들이 베리즈에서 활동하고 있는 것으로 나타났다.



특히 글로벌 팬들의 비중이 가장 높은 커뮤니티는 아이브와 아이들로, 글로벌 대세 아티스트로서의 확고한 위상을 베리즈에서도 드러냈다. 그 뒤를 이은 아티스트는 지난해 데뷔한 키키(KiiiKiii). 지난해 베리즈에 공식 론칭한 3월 데뷔한 키키는 데뷔와 동시에 베리즈에 커뮤니티를 열고 팬들과 소통을 시작해, 베리즈와 함께 성장하며 눈길을 끌었다.



베리즈는 1년여간 팬들의 활동을 통해 아티스트별 팬덤 성향을 분석한 재미있는 결과도 공개했다. 누적 최다 댓글을 기록한 게시물의 TOP5는 모두 아이유. 남다른 팬 사랑으로 알려진 '팬사랑 1등' 아이유와, 못지않은 아티스트 사랑의 팬들의 따뜻하고 긴밀한 교감을 확인했다. 베리즈의 최다 방문 아티스트는 몬스타엑스(MONSTA X)로, 각 멤버들 모두 베리즈를 자주 방문해 실시간 라이브, 포스팅 등을 통해 팬들과 실시간 소통을 이어가며 '성실의 아이콘'으로 자리매김했다.



뿐만 아니라, 아이브의 팬 커뮤니티는 챌린지형 확산을 이어가는 등 팬 콘텐츠를 가장 활발하게 만들어, 그야말로 '팬덤의 놀이터'로 자리 잡으며 눈길을 끌었다.



◆ 새로운 '덕질 메이트'된 AI페르소나…기술보다 경험으로 '즐기는' 팬덤 문화



베리즈의 AI페르소나는 새로운 '덕질 메이트'의 가능성을 보여줬다. 작품의 스토리와 세계관, 캐릭터의 성격까지 학습한 AI가 작품 속 캐릭터로 소통하는 AI페르소나는, 작품 밖에서 팬들과 활발하게 교류하며 콘텐츠의 즐거움을 확장했다는 평을 받았다. 특히 대화의 주제도 캐릭터와 작품에 대한 것은 물론, 일상에 대한 질문과 대화로 이어지며 AI를 통한 팬덤 문화가 새로이 구성되고 있음을 시사했다.



AI 댓글 리포트도 팬덤 활동의 재미를 더했다. 아티스트 게시물에 달린 댓글을 분석해 주요 키워드와 반응, 특이점을 요약한 2차 콘텐츠는 5,000건 정도. 베리즈는 기술을 앞세우기보다 이용자가 자연스럽게 체감하는 방식의 이색 서비스로 다양한 주제를 서로 공유하고 소통하며 '함께 즐기는' 팬덤 문화를 더욱 확산할 예정이다.



베리즈는 론칭 1주년을 기념해 팬과 아티스트가 함께 뜻깊은 경험을 함께하는 이벤트를 연다. 오는 4월 3일까지 팬들의 응원으로 서울 주요 거점의 스크린에서 나의 최애를 만날 수 있는 '제1회 최애 자랑 대회'는 아티스트와 함께한 특별한 순간 등을 지정 해시태그와 함께 베리즈의 K-Pop Square 커뮤니티에 게시하면 참여할 수 있다.



1~3위를 차지한 '최애 아티스트'는 5월 초 서울 코엑스와 홍대 등 주요 거점의 대형 스크린에서 광고 영상으로 만나볼 수 있다. 또 29일까지 베리즈 공식 SNS X에 #Berriz_1st_Birthday 해시태그와 함께 생일 축하 메시지를 남기면, 추첨을 통해 한정판 굿즈를 증정하는 이벤트도 진행한다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)