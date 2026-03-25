[D리포트] "어르신 안전 어르신이 지켜"…시니어 소방대

3년 전 제조업 현장에서 은퇴 후, '안전지킴이'로 동네를 누비는 1년 차 시니어 소방대원 박재문 씨.



집집마다 문을 두드리며 감지기 설치를 권하고, 직접 사용법까지 알려줍니다.



[(화재 발생, 화재 발생.) 연기가 감지되면 이 소리가 납니다.]



작은 경보형 감지기지만 연기를 빠르게 감지해 대피 시간을 벌어주는 생명줄 같은 장비입니다.



60세 이상의 은퇴한 어르신들로 구성된 시니어 소방대는 하루 두 집을 방문해 그동안의 경험을 톡톡히 녹여 주택용 소방시설 설치와 화재 예방 요령을 전하고 있습니다.



[박재문/시니어 소방대원 : (은퇴 전에) 이웃과 같이 소통하고자 하는 마음이 있었는데, 이 일을 하면서 동네 어르신들이랑 소통을 하면서 조금이라도 도움을 줄 수 있다는 것에 대해서 상당히 보람을 느끼고.]



[백정대/시니어 소방대원 : (대원으로 일하면서) 감지기 알림을 통해서 (어르신들이) 자기 가 알 수 있다는 걸 확인하면, 그때 문을 열고 빨리 나오셔서 119에 전화하라는 이야기를 분명히 말씀드리죠.]



이처럼 활동 중인 시니어 소방대원은 현재 울산에 100명, 현장을 발로 뛰며 주택용 소방시설 설치율을 끌어올리고 있습니다.



최근 5년간 울산에서 발생한 490여 건의 주택화재로 모두 15명이 숨졌는데, 전체 화재 사망자의 41%에 이릅니다.



주택 화재에서 인명 피해 비중이 높게 나타나자 울산시는 올해 1만 6천 가구에 감지기와 소화기 등 주택용 소방시설 보급을 추진하고 있습니다.



주택 화재는 무엇보다 초기 대응과 빠른 대피가 생사를 가르는 만큼, 주택용 소방시설의 역할이 무엇보다 중요합니다.



[이호형/울산소방본부 예방안전과 : (지금 보급되는 장비는 기존의) 열 감지기보다 5~10분 정도 피 난 시간을 더 확보할 수 있습니다. 그래서 대피 골든타임을 확보할 수 있기 때문에.]



인생 2막을 시작한 어르신들의 두 번째 역할이 이웃의 생명을 지키는 가장 가까운 경보가 되고 있습니다.



(취재 : 이채현 UBC, 영상취재 : 이종호 UBC, CG : 구정은 UBC, 제작: 디지털뉴스부)



UBC 이채현