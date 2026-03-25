국토부, 청년·신혼 신생아 매입임대 올해 1만 7,252가구 모집

▲ 서울 종로구 LH 청년매입임대주택

국토교통부는 내일(26일)부터 전국 시도에서 청년과 신혼·신생아 가구를 대상으로 한 매입임대주택 입주자를 모집한다고 25일 밝혔습니다.올해 모집 예정 물량은 청년 9천112가구, 신혼·신생아 8천140가구로 총 1만 7천252가구입니다.주거 수요가 집중된 수도권에 전체 공급 물량의 63%인 1만 923가구를 공급합니다.공공주택 사업자별로는 한국토지주택공사(LH) 1만 2천46가구, 서울주택도시공사(SH) 2천748가구, 인천도시공사(IH) 430가구, 경기주택도시공사(GH) 775가구 등입니다.올해부터는 모집 시기를 기존 분기별 정기모집에서 지역·주택별 여건을 반영한 수시모집으로 전환해 입주 대기 시간을 줄이는 등 한층 더 신속하게 주택을 공급할 수 있을 것으로 국토부는 보고 있습니다.청년 매입임대주택은 무주택자인 미혼 청년을 대상으로 공급하며, 임대료가 시세의 40∼50% 수준으로 저렴하고 최장 10년간 거주할 수 있습니다.무주택 신혼부부 대상인 신혼·신생아 매입임대주택은 임대료가 시세 30∼40% 수준인 Ⅰ유형과 70∼80% 수준인 Ⅱ유형으로 나뉩니다.입주자 모집공고일로부터 최근 2년 이내 출산·입양한 자녀가 있거나 임신 중인 신생아 가구는 1순위로 모집해 우선 공급합니다.LH에서 모집하는 매입임대주택은 이달 26일부터 LH청약플러스 홈페이지에서, SH 등이 모집하는 주택은 해당 기관 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.(사진=LH 한국토지주택공사 제공, 연합뉴스)