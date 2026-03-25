팔란티어 기술책임자 "이란 전쟁은 AI가 중심적 역할 한 첫 전쟁"

▲ USS 에이브러햄 링컨호

"사람들이 나중에 되돌아보며 이것이 기술, 인공지능(AI)으로 실제 주도되고 강화되며 생산성이 크게 향상된 최초의 대규모 전투 작전이었다고 말하게 될 것이다."미국의 인공지능(AI) 데이터 분석 기업 팔란티어의 시암 상카르 최고기술책임자(CTO)가 이란 전쟁에 대해 이같이 평가했다고 블룸버그 통신이 전했습니다.블룸버그에 따르면 워싱턴DC에서 열린 '힐 앤 밸리 포럼'에 참석한 상카르 CTO는 24일(현지 시간) 블룸버그TV와 인터뷰에서 이번 전쟁이 AI가 중심적 역할을 한 첫 주요 전쟁으로 기억될 가능성이 있다고 말했습니다.현대전의 '터닝 포인트'(전환점)가 될 것이라는 것입니다.실제로 미국의 이번 이란 공습 작전에 AI 기술이 활용된 것으로 알려져 있습니다.워싱턴포스트(WP)는 미군이 이란 공습 첫 24시간 동안 1천여 개의 표적을 타격하기 위해 팔란티어가 개발한 AI 기반의 '메이븐 스마트 시스템'을 활용했다고 보도한 바 있습니다.이 시스템은 인공위성과 각종 감시장비 등에서 얻은 방대한 데이터를 분석해 실시간 표적 설정 등 전장에서 빠른 의사결정을 지원하는 플랫폼입니다.앤트로픽의 AI 모델인 클로드가 내장돼 있는 것으로 알려졌습니다.상카르 CTO는 표적 설정의 효율성을 높이는 데 있어 기술의 역할을 '가치 사슬 관리'와 같은 다른 프로세스를 개선하는 것에 빗대어 설명했습니다.그는 일반 대중에게 '타겟팅'이라는 단어는 마치 누군가가 총을 쏘는 것 같이 들린다면서 "하지만 이것은 실제로는 매우 관료적이고 대규모 교리적 프로세스"라고 했습니다.'힐 앤 밸리 포럼'은 미 의원들과 기술 리더들이 AI 등 첨단 기술 분야의 국가안보 문제를 논의하는 연례 모임입니다.(사진=AP, 연합뉴스)