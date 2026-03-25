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MLB 컵스 '30-30' 크로-암스트롱과 1,722억 원에 6년 연장 계약

유병민 기자
작성 2026.03.25 11:14 조회수
시카고 컵스 피트 크로-암스트롱 (사진=게티이미지코리아)
▲  피트 크로-암스트롱

미국 메이저리그 전통의 명문 구단 시카고 컵스가 지난해 깜짝 스타로 떠오른 외야수 피트 크로-암스트롱과 장기 계약을 맺었습니다.

MLB닷컴은 오늘(25일) 컵스가 크로-암스트롱과 1억 1천500만 달러, 우리 돈 약 1천722억 원으로 6년 계약에 합의했다고 전했습니다.

계약 기간은 2027년부터 2032년까지이며 크로-암스트롱은 마지막 2년 성적에 따라 최대 1억 3천300만 달러(1천988억 원)까지 받을 수 있습니다.

크로-암스트롱의 몸값은 자유계약선수(FA) 자격이 5년이나 남은 선수로는 역대 최고액입니다.

'5툴 플레이어'로 평가되는 크로-암스트롱은 2020년 신인 드래프트 1라운드에서 뉴욕 메츠에 지명됐습니다.

메츠 산하 마이너리그에 머물던 크로-암스트롱은 2021년 7월 컵스의 하비에르 바에스와 트레이드되면서 새로운 기회를 잡았습니다.

2023년 빅리그로 승격돼 13경기에 출전했으나 단 1개의 안타도 치지 못한 크로-암스트롱은 2024년에는 123경기에서 타율 0.237, 10홈런, 47타점, 27도루를 기록하며 가능성을 보였습니다.

지난해에는 157경기에 출전하며 처음 풀타임을 채운 크로-암스트롱은 타율 0.247에 그쳤으나 31홈런, 95타점, 35도루를 수확하며 내셔널리그(NL) 올스타에 뽑혔습니다.

컵스 구단에서는 새미 소사(1993·1995년) 이후 30년 만에 '30홈런-30도루'를 달성한 크로-암스트롱은 최근 끝난 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 미국 대표로도 발탁돼 6경기에서 타율 0.263, 2홈런, 6타점을 기록했습니다.

(사진=게티이미지코리아)
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