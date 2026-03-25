안중근 의사 유묵, 순국 116주기 맞춰 국내 전시

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▲ 안중근 의사 유묵 '빈이무첨 부이무교'

안중근 의사의 유묵 '빈이무첨 부이무교'(貧而無諂 富而無驕·가난해도 아첨하지 않고, 부유해도 교만하지 않는다)가 안 의사의 순국 116주기인 내일(26일)부터 서울시 중구 안중근의사기념관에 전시됩니다.국가보훈부에 따르면 일본 도쿄도는 도쿄도립 로카기념관에서 소장하고 있는 이 유묵을 안중근의사기념관에 6개월간 대여했습니다.안 의사가 논어 학이(學而)편 내용을 인용해 쓴 유묵의 왼편 상단에는 일본의 문호 도쿠토미 로카가 1918년 남긴 논평이 적혔습니다.논평은 '안중근씨가 이 말을 택한 것은 자연스러운 일이라고 할 수 있습니다.그가 빈락부예(貧樂富禮·가난하더라도 도를 즐기며, 부유하더라도 예를 갖춘다)의 경지에 이르렀다면 이토 히로부미의 자객으로 만족하지는 않았을 텐데 애석한 일이다'라는 내용입니다.2009년 국내에 특별전으로 공개된 바 있는 이 유묵은 다음 달 말까지 전시될 예정입니다.유묵 공개 행사에 앞서 '안중근 의사 순국 116주기 추모식'이 권오을 국가보훈부 장관과 김황식 안중근의사숭모회 이사장, 독립유공자 유족 등이 참석한 가운데 안중근의사기념관에서 열립니다.추모식에선 '제6회 안중근동양평화상'도 수여됩니다.올해 수상자는 한국 안중근 기념관 연구위원 등으로 활동하며 2019년 4월 '사건과 인물로 본 임시정부 100년'을 발간한 김월배 하얼빈 이공대학 교수입니다.안 의사가 순국한 중국 랴오닝성 다롄시에서도 26일 오전 안 의사 추모식이 열립니다.권오을 장관은 "안중근 의사님의 유해를 하루라도 더 빨리 조국으로 모실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=국가보훈부 제공, 연합뉴스)