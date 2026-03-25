도산안창호함, 한국 잠수함 최초로 태평양 횡단한다

▲ 도산안창호함

국내 기술로 독자 건조한 3천t급 잠수함 도산안창호함이 대한민국 잠수함 역사상 최초로 태평양을 횡단합니다.오는 6월 있을 한국·캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위한 출항으로, 최대 60조 원 규모의 '캐나다 초계 잠수함 프로젝트 CPSP' 수주전에 국내 기업이 뛰어든 상황에서 이뤄지는 것이라 더욱 주목받습니다.해군은 오늘(25일) 오전 경남 창원시 잠수함사령부 연병장에서 곽광섭 해군 참모차장 주관으로 도산안창호함 환송행사를 개최했습니다.도산안창호함의 이동 거리는 진해군항에서 캐나다 서부 빅토리아 에스퀴몰트항까지 편도로만 1만 4천여 km에 달합니다.우리나라 잠수함 항해 거리로 역대 최장 기록이 될 예정입니다.도산안창호함은 태평양 횡단 중 미국 괌과 하와이에 기항해 군수품을 적재하고 하와이에서부터는 캐나다 해군 잠수함 승조원 2명이 편승해 빅토리아까지 함께 항해합니다.이후 캐나다 해군과 연합협력훈련을 하고 6월 말 하와이에서 미국 해군이 주관하는 다국적 해상훈련 림팩에 참가한 후 국내로 복귀합니다.한국 잠수함이 하와이까지 간 적은 있지만, 태평양을 횡단하는 것은 처음입니다.현재 캐나다는 2030년 중반 도태 예정인 빅토리아급 잠수함의 대체 전력으로 디젤 잠수함 최대 12척을 발주하는 CPSP 사업을 진행 중입니다.한화오션·HD현대중공업 컨소시엄은 이번 사업에 디젤 추진 잠수함 가운데 최고 수준의 작전성능을 보유한 한화오션의 3천t급 '장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ'를 제안했고, 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 경쟁 중입니다.(사진=연합뉴스TV제공, 연합뉴스)