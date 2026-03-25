갤 S26 출시 한 달 만에…"깜짝 지원금" 얼마 됐나 보니

▲ 지난달 26일 서울 종로구 광화문KT 웨스트 KT 대리점에서 직원들이 갤럭시 S26, S26플러스, S26울트라 모델을 선보이고 있다.

이동통신 3사가 삼성전자의 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26 시리즈에 대한 공통 지원금을 최대 50만 원으로 상향했습니다.오늘(25일) 업계는 이동통신 3사가 기존 약 25만 원 수준이던 공통 지원금을 50만 원으로 2배 인상했다고 전했습니다.여기에 공통 지원금의 15% 수준인 추가 지원금 7만 5천 원을 더하면 최대 57만 5천 원의 할인 효과가 발생합니다.출고가 125만 4천 원인 갤럭시 S26 256GB 모델은 일정 기간 고가 요금제를 유지할 경우 약 67만 9천 원에 구매할 수 있습니다.지난달 26일 공개된 플래그십 스마트폰의 공통 지원금이 출시 한 달 만에 대폭 확대된 것은 이례적이라는 평가가 나옵니다.업계는 이번 조치를 판매 촉진을 위한 대응으로 보고 있습니다.갤럭시 S26 시리즈는 국내 사전 판매 135만 대를 기록하며 역대 갤럭시 S 시리즈 중 최다 판매를 달성했습니다.다만 대중의 관심도와 교체 수요가 둔화하면서 판매 증가세는 다소 주춤한 것으로 전해졌습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)