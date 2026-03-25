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[영상] "인공지능(AI) 시대 교육 철학을 담다"…인천시교육청, '인천 AI 교육 공동선언' 발표

송인호 기자
작성 2026.03.25 10:57 조회수
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인천광역시교육청이 어제(24일) 오후 시 교육청 대강당에서 학생과 교사, 교육 전문직 등 500여 명이 참석한 가운데, 인공지능 시대에 필요한 교육적 가치와 방향을 담은 인천 AI 교육 공동선언'을 발표했습니다.

이번 선언은 AI 기술이 급격히 확산하는 교육 환경 속에서, 인천 AI 교육이 지향해야 할 가치와 원칙을 교육 공동체와 공유하고 학교 현장의 실천 의지를 결집하고자 마련했다고 시 교육청은 밝혔습니다.

도성훈 인천시교육감

도성훈 인천시교육감은 인공지능 시대 인천 교육의 방향을 '읽걷쓰', 즉 '읽고, 걷고, 쓰기'를 통해 인간다움과 주도성을 기르고 AI를 활용하여 새로운 가치를 창출하는 교육으로 제시했습니다.

이번 선언에는 인간 중심의 읽걷쓰를 통한 삶의 힘을 함양하고 발달 단계별 맞춤형 AI 교육과 윤리·공공성·포용성 바탕의 AI 활용, AI를 통해 지역과 세계를 잇는 인문·예술·과학기술 융합 교육의 실천 방향과 원칙이 담겼습니다.

공동 선언에 참여한 한 교사는 "AI 기술이 발전할수록 학생들이 스스로 생각하고 질문하는 힘이 더욱 중요하다"며 "이번 선언을 계기로 AI 교육의 방향과 취지가 학교 현장에서 실천으로 이어질 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했습니다.

도성훈 교육감은 "이번 선언이 교육 현장의 변화로 이어지도록 하는 동시에 교사의 AI 교육 전문성 강화를 지원하고, 교사 양성 단계와 임용 단계부터 AI교육 역량을 갖춘 교원이 배출될 수 있도록 전국시도교육감협의회와 교육부와 긴밀히 협의해 나갈 예정"이라고 말했습니다.
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