중기부, '백년시장' 육성…10개 시장에 최대 30억 원씩 지원

중소벤처기업부는 전통시장을 세계적 경쟁력을 갖춘 시장으로 육성하기 위한 '백년시장 육성사업'에 참여할 전통시장을 모집한다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



백년시장은 세대를 이어온 역사와 고유 문화를 기반으로 지역의 상징성을 지닌 전통시장을 의미합니다.



중기부는 이러한 자산을 지역 관광·경제 자원으로 활용하기 위해 백년시장 육성 사업을 확대해 추진합니다.



지난해 수원 남문시장과 전주 남부시장 등 2곳을 대상으로 시범 운영한 바 있습니다.



지원 대상은 70년 이상 역사를 가진 전통시장입니다.



지방정부와 산하기관, 상인회 등이 참여하는 컨소시엄을 구성해 광역 지방 정부별 최대 2곳까지 신청할 수 있습니다.



중기부는 10개 시장에 2년간 최대 30억 원씩을 투입해 시장의 역사와 문화적 특색을 반영한 스토리 기획부터 공간 조성, 상품 개발 등을 종합적으로 지원합니다.



특히 올해 일반 국민과 재한외국인, 인플루언서 등이 참여하는 '국민 참여 평가'를 도입해 실제 소비자 관점에서 시장의 관광 매력도를 평가하고 사업에 대한 관심을 높일 계획입니다.



참여를 희망하는 광역 지방정부는 '소상공인24'(www.sbiz24.kr)을 통해 온라인으로 신청하면 됩니다.



최원영 중기부 소상공인정책실장은 "전통시장이 가진 역사적, 문화적 가치를 브랜드화하고 상품화시켜 전통시장에 활력을 불어넣고자 한다"며 "특히, 한류의 영향으로 우리 문화를 즐기고자 하는 방한객이 전통시장에서 색다른 먹거리, 볼거리를 누릴 수 있게 하겠다"고 말했습니다.



(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)