500대 기업 영업이익 24% 증가 '반도체 착시'…반도체 빼면 7% 성장 그쳐

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▲ 500대기업 영업이익 증가액

지난해 국내 500대 상장사의 영업이익이 급증했지만, SK하이닉스와 삼성전자 등 '반도체 투 톱'을 제외한 성장 폭은 제한적인 것으로 나타났습니다.25일 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 매출 상위 500대 기업 중 결산보고서를 제출한 상장사 254곳의 연간 실적을 분석한 결과, 이들의 지난해 연간 영업이익은 228조 2천719억 원으로 전년 184조 3천53억 원보다 43조 9천666억 원, 23.9% 늘었습니다.인공지능 인프라 투자 확대 수혜로 높은 성장세를 기록한 SK하이닉스와 삼성전자가 성장을 견인했습니다.두 기업의 지난해 영업이익은 90조 8천74억 원으로 전년 56조 1천933억 원 대비 34조 6천141억 원, 61.6% 증가했습니다.전체 조사 대상 기업의 지난해 영업이익 증가액 중 78.7%를 차지하는 규모입니다.반면 두 기업을 제외한 나머지 252개 기업의 영업이익은 2024년 128조 1천121억 원에서 지난해 137조 4천646억 원으로 9조 3천525억 원, 7.3% 증가하는 데 그쳤습니다.지난해 영업이익이 가장 많이 늘어난 곳은 SK하이닉스로, 전년 대비 23조 7천390억 원 늘어 101.2% 증가했습니다.삼성전자는 10조 8천751억 원 늘어 33.2% 증가했습니다.지난해 영업이익이 가장 크게 줄어든 기업은 기아로 전년 대비 3조 5천890억 원, 28.3% 감소했습니다.미국 트럼프 정부발 관세 폭탄 여파로 현대자동차도 2조 7천717억 원, 19.5% 줄었습니다.삼성SDI도 전기차 캐즘 영향으로 영업이익이 2조 857억 원 감소하며 적자 전환했습니다.(사진=연합뉴스)