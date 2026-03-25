정부, 중동 전쟁 장기화에 '비상경제대응체계' 가동…'비상경제본부'도 격상

▲ 김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제대응체계 관련 브리핑을 하고 있다.

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정부가 미국·이스라엘과 이란 간 중동 전쟁 장기화에 대응하기 위해 비상경제대응체계를 가동하기로 했습니다.김민석 국무총리는 오늘(25일) 오전 정부서울청사에서 열린 중동 전쟁 '비상경제대응체계' 브리핑에서, 대통령 주재 '비상경제점검회의'를 최고 컨트롤타워로 하고 총리를 본부장으로 하는 '비상경제본부'를 설치해 범부처 원팀 대응에 나서겠다고 밝혔습니다.김 총리가 본부장인 '비상경제본부'는 기존 경제부총리 주재 '비상경제장관회의'를 총리 주재로 격상하면서 확대 개편한 것입니다.경제부총리는 부본부장으로 실무대응반을 총괄하게 됩니다.회의는 당분간 주 2회 열리며, 이 가운데 1회는 총리가, 나머지 1회는 경제부총리가 각각 주재할 예정입니다.'비상경제본부' 산하에는 각 분야별로 5개의 실무대응반이 운영됩니다.거시경제·물가대응반은 구윤철 경제부총리 겸 재경부 장관이, 에너지수급반은 김정관 산업통상부 장관이, 금융안정반은 이억원 금융위원장이, 민생복지반은 정은경 보건복지부 장관이, 해외상황관리반은 조현 외교부 장관이 각각 맡아 대응하게 됩니다.거시경제·물가대응반은 거시 지표 점검과 물가 안정을, 에너지수급반은 유가 및 원자재 수급 상황에 대한 모니터링과 대응을 담당합니다.금융안정반은 금융시장 변동성의 모니터링과 선제적 대응책 마련을 맡습니다.민생복지반은 서민과 취약계층의 어려움을 수시 점검하고 실질적 지원책 마련을, 해외상황관리반은 국제 정세의 면밀한 분석과 주요국과의 긴밀한 공조로 대외 리스크를 관리하는 역할을 맡습니다.구윤철 부총리는 기자들과의 질의응답에서 대통령 주재 회의가 이번 주 중 열릴 것이라며, 비상경제본부는 다음 주부터 본격 가동될 것 같다고 말했습니다.김 총리는 '비상경제대응체계' 추진 배경과 관련해 "중동 전쟁이 3주 넘게 이어지면서 에너지와 원자재 부족 등 경제적 영향이 확대되고 있다"며, "이제는 상황 장기화와 최악의 상황까지 포함해 범정부 차원의 선제적 대응체제를 한층 강화할 필요가 있다"고 설명했습니다.구윤철 부총리는 향후 중동 상황 전망에 대해 정부가 어떻게 보고 있느냐는 질문에 "정부는 중동 상황에 대해서 긍정적인 시나리오, 그다음 부정적인 시나리오 모두 포함해서 하루라도 빈틈이 없게 하겠다는 자세"라며 "대통령, 총리, 부총리 주재 회의와 전체적으로 조율하는 청와대 모니터링상황반 등 총제적으로 해서 어떤 누수가 생기는 일이 없도록 할 것"이라고 말했습니다.조현 외교부 장관은 최근 이란이 국제해사기구 회원국들에게 서한을 보내 자국과 사전조율을 거친 '비적대적 선박'에 한해 호르무즈 해협 통과를 허용하겠다고 밝혔다는 보도가 있는데, 한국도 이란 측으로부터 어떤 입장을 전달받은 바 있느냐는 질문에 지난 월요일 저녁 이란 아락치 외교장관과의 통화에서 이란 측의 기본 입장을 전달받았다고 말했습니다.조현 장관은 다만 "문제는 그것이 (이란 측 입장 자체가) 아니라 과연 (실제로 호르무즈 해협을 통과할 수 있다는) 이란의 말을, 이란 측의 보장이 모두에게 가능한 것이냐"라며 "여러 가지 복합적으로 다 점검해야 될 것 같다. 그래서 지금 그것에 대한 판단을 내리기는 좀 이르다고 말씀드린다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)