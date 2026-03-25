이정현 "지도부와 철저히 거리 유지…결과로 평가받겠다"

▲ 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하고 있다. 이 위원장은 이날 주호영·이진숙 예비후보를 컷오프했다고 밝혔다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장은 오늘(25일) 쇄신 공천을 둘러싼 논란이 커지는 데 대해 "이번 공천은 흔들린 것이 아니라 일부러 흔든 것"이라고 밝혔습니다.이 위원장은 오늘 SNS에 올린 글에서 "현역과 기득권을 그대로 두고선 정치는 바뀌지 않는다"며 "그래서 우리는 결단했다"고 썼습니다.이 위원장은 "부산은 신인과 현직 모두에게 경선의 길을 열었고, 경북은 '한국시리즈' 방식으로 경쟁 구조를 바꿨으며, 충북은 과감하게 현역을 배제하고 새로운 인물을 세웠고, 대구는 적재적소의 전략적 판단과 기득권을 흔들어 전면 경쟁으로 전환했다"고 강조했습니다.이어 "서울은 추가 모집과 토론을 통해 선택의 폭을 넓혔다. 이게 갈팡질팡이냐"며 "아니다. 이것은 지역마다 맞춘 전략이고, 정치를 바꾸기 위한 설계"라고 덧붙였습니다.이 위원장은 지방선거 공천 과정에서 이른바, 낙하산이나 계파 갈등, 사천, 돈 공천 논란이 없다는 점도 분명히 했습니다.그는 "당 지도부와도 철저히 거리를 유지했다"며 "보고도, 지침도 주고받지 않겠다고 사전에 통보했다. 실제로 지도부와 지역 의견이 전달되었지만 그대로 수용하지 않았다"고 설명했습니다.이 위원장은 "이번 공천은 누군가를 떨어뜨리기 위한 공천이 아니라 이길 사람을 세우기 위한 공천"이라며 "공천은 과정뿐만 아니라 결과로도 평가받아야 한다. 그 결과로 국민 앞에 서겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)