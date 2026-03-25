"이놈아 두 아들 남겨놓고…" 대전 화재 참사 눈물 속 첫 발인

▲ 25일 대전 대덕구 안전공업 화재 참사 희생자의 발인식이 엄수된 가운데, 유가족이 장지로 이동하는 고인의 관을 끌어안고 있다.

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대전 안전공업 화재 참사 희생자의 첫 발인식이 오늘(25일) 엄수됐습니다.오늘 오전 대전 충남대병원 장례식장에 마련된 최 모 씨의 빈소에서 유가족은 곧 다가올 마지막 이별을 힘겹게 기다리고 있었습니다.장례식 내내 울음을 삼켜왔던 고인의 유가족은 입관·발인 절차가 진행되자 참아왔던 울음을 한꺼번에 쏟아냈습니다.사고 전날, 휴일에도 쉬지 않고 몸이 불편한 아버지를 돕겠다고 밭에 찾아왔던 아들입니다.아들과 밭일도 하고 저녁에는 반주까지 함께 했던 아버지는 차마 아들의 영정사진을 가까이서 보지 못하고 멀찍이 앉아 지켜봤습니다.앉아서 눈물만 훔쳤던 그는 운구행렬이 시작되자 영정사진을 한차례 쓰다듬으며 "우리 아들 고생했다. 이제 가자"고 나직이 말했습니다.빈소에서 연신 천진난만한 표정을 짓던 고인의 막내아들은 엄마가 몸을 가누지 못할 만큼 통곡하자 어느새 다가가 엄마의 허리를 꼬옥 껴안았습니다.고인의 시신이 담긴 관이 천천히 운구차를 향해 이동하자 고인의 유족과 친구, 지인들은 아직 떠나보낼 준비를 마치지 못했다는 듯 어깨를 들썩이며 울부짖었습니다."그동안 힘겨웠지. 이제 편히 쉬어.", "내가 너를 어떻게 먼저 보내냐.", "이놈아, 생때같은 두 아들을 남겨두고 어떻게 먼저 가느냐.", "못난 부모 밑에서 고생만 실컷 했다."하늘에라도 닿을 듯한 처절했던 외침에는 고인에 대한 사랑과 미안함, 원망이 뒤섞여 있어, 빈소를 지켜보던 장례식장 관계자들마저 눈시울을 붉히게 했습니다.최 씨는 지난 20일 발생한 안전공업 화재 참사 현장에서 사망했고 지난 23일 주검으로 가족에게 돌아왔습니다.아들의 시신을 애타게 기다렸던 부친은 너무나 뜨거웠을 아들을 조금이라도 편히 쉬게 하고 싶어 장례 절차를 밟겠다고 요청한 것으로 알려졌습니다.지난 20일 대전 대덕구 소재 자동차 부품 공장인 안전공업에서 발생한 화재로 노동자 14명이 사망하는 등 다수의 사상자가 발생했습니다.(사진=연합뉴스)