김남길, 로코베리 손잡고 정식 가수 데뷔…가수명은 '쿨톤'

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배우 김남길이 로코베리의 손을 잡고 정식 가수로 데뷔한다.김남길은 가수명 '쿨톤(K.N.G)'으로 오는 26일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 싱글 '너에게 가고 있어'를 발매한다.'너에게 가고 있어'는 쿨톤(K.N.G)만의 가창력이 돋보이는 파워풀하면서도 청량한 록 사운드의 곡이다. 쿨톤(K.N.G)은 이를 시작으로 록을 기반으로 한 음악들을 차례로 선보일 예정이다. 김남길의 본격적인 음악적 행보에 팬들의 관심이 쏠리고 있다.특히 이번 '너에게 가고 있어' 프로듀싱은 조째즈의 '모르시나요', 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다', 폴킴의 '안녕', 거미의 '기억해줘요 내 모든 날과 그때를' 등 메가 히트곡들을 만든 로코베리가 담당해 더욱 기대감을 높이고 있다.그간 김남길은 팬미팅 투어와 뮤지컬, OST 등 다양한 무대와 활동을 통해 성숙한 노래 실력과 호소력 강한 음색을 선보여왔다. 특히 지난 2010년 국내 싱글 '사랑하면 안 되니', 2013년 드라마 '야왕' OST '너는 모른다'와 일본 싱글 'Roman(로망)'을 발표하며 탄탄한 보컬 역량을 인정받았다.로코베리와 손잡고 가수로서 새 출발을 알린 쿨톤(K.N.G)의 데뷔곡 '너에게 가고 있어'의 음원과 뮤직비디오는 26일 낮 12시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다. 이어 김남길은 오는 28일 서울 강서구 KBS아레나에서 2026 팬미팅 'G.I.L'을 개최하고, 이번 신곡 '너에게 가고 있어'의 라이브 무대를 최초로 공개한다.[사진 = 브라더후드 엔터테인먼트, 길스토리이엔티 제공, SBS연예뉴스 DB]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)