이병헌X한지민X이희준, 1990년대 배경 첩보물 '코리언즈'로 뭉친다

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배우 이병헌, 한지민, 이희준이 디즈니+ 시리즈 '코리언즈'로 뭉쳤다.'코리언즈'는 '쇼군', '더 베어' 등으로 세계 유수 시상식을 휩쓴 수준 높은 명작을 선보인 제작사 FX의 인기 시리즈 '아메리칸즈'를 한국식으로 완전히 새롭게 재해석하여 현지화한 작품이다. 총 6개의 시즌으로 방영된 '아메리칸즈'는 첩보 장르의 스릴과 신념, 사랑 등 삶을 관통하는 이야기의 조화로 제76회 골든 글로브 시상식 TV 드라마 부문 작품상을 수상했으며 BBC 선정 21세기 베스트 TV 시리즈 TOP 100 중 8위, 로튼 토마토 신선도 지수 96%, 팝콘 지수 94%를 기록하는 등 대중과 평단을 모두 사로잡은 명작으로 손꼽힌다.'코리언즈'는 이런 작품의 컨셉을 1990년 서울로 옮겨와 당시 중산층들이 사는 아파트 단지를 배경으로 시대적 공기와 다채로운 캐릭터, 공감 가능한 감정적 서사 그리고 손에 땀을 쥐는 긴장감까지 담아낼 예정이다.'어쩔수가없다', '오징어 게임', '케이팝 데몬 헌터스' 등 독보적인 커리어를 구축해온 글로벌 스타 이병헌이 정체를 숨긴 채 한국에 정착한 지 10년이 넘은 엘리트 북한 스파이 '김명준' 역으로 분해 캐릭터가 가진 폭넓은 서사를 디테일하고 깊이 있는 연기와 함께 묵직한 존재감으로 극을 이끌 전망이다.'천국보다 아름다운', '나의 완벽한 비서', '우리들의 블루스' 등 다양한 장르를 넘나들며 깊이 있는 눈빛으로 몰입감을 선사해온 배우 한지민이 '김명준'과 정교하게 위장된 부부로 한국에 정착한 북한 스파이 '윤화경' 역을 맡아 깊은 감정선을 특유의 섬세함으로 그려낼 예정이다.'악연', '보고타: 마지막 기회의 땅', '지배종' 등 밀도 있는 연기로 캐릭터의 개성을 표현하며 매 작품 새로운 얼굴을 선보이는 배우 이희준이 '김명준'과 '윤화경'의 옆집에 이사 온 강력반 출신의 대공수사과 형사 '차기석' 역으로 두 캐릭터와 함께 극에 긴장감을 더한다.여기에 '더 글로리', '해피니스', '알함브라 궁전의 추억', '비밀의 숲' 등에서 장르를 불문한 놀라운 리얼리티와 디테일한 표현으로 대중을 사로잡은 안길호 감독이 연출을, 드라마 '메이드 인 코리아', '고요의 바다', 영화 '보통의 가족', '마더' 등 새로운 소재로 끊임없는 도전과 삶의 정수를 담아내는 박은교 작가가 각본을 맡았다.'코리언즈'는 2027년 디즈니+에서 단독 공개된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)