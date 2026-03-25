이정후 개막전 활약, 넷플릭스로 본다…26일 오전 9시 생중계

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코리안 메이저리그 이정후의 개막전 활약을 안방에서 즐길 수 있게 됐다.넷플릭스가 오는 26일(목) 오전 9시(한국 시간), 미국 캘리포니아 샌프란시스코 오라클 파크에서 열리는 뉴욕 양키스와 샌프란시스코 자이언츠의 2026 MLB 개막전을 생중계한다.넷플릭스의 첫 MLB 생중계라는 점에서 이목이 집중된다. 특히 이번 월드베이스볼클래식(WBC) 미국 국가대표팀의 캡틴 애런 저지가 속한 뉴욕 양키스와 대한민국 국가대표팀의 캡틴으로 활약한 이정후 선수가 속한 샌프란시스코 자이언츠가 개막전에서 맞붙으며 팬들의 열띤 관심을 모으고 있다.넷플릭스는 에미상을 수상한 MLB 네트워크 제작팀과 협력해 경기 중계는 물론 프리 게임, 포스트 게임 방송을 공동 제작한다. 특히 이번 개막전 중계는 한국어, 영어, 스페인어, 포르투갈어, 일본어까지 총 5개 언어로 제공된다.한국어 중계는 한·미·일 통산 549세이브를 기록한 '끝판대장' 오승환과 김명정 캐스터가 맡아 그라운드의 생생한 열기를 전한다. 여기에 배리 본즈, 앨버트 푸홀스, 앤서니 리조, CC 사바시아, 헌터 펜스, 하세가와 시게토시 등 이름만으로도 쟁쟁한 MLB의 레전드들이 넷플릭스가 선보이는 첫 MLB 생중계의 해설진으로 참여해 눈길을 끈다.한편, 넷플릭스는 이번 개막전을 시작으로 7월 13일(현지 시간)에는 T-모바일 홈런 더비를, 8월 13일(현지 시간)에는 4년 만에 열리는 MLB at Field Of Dreams(미네소타 트윈스 VS 필라델피아 필리스)를 생중계할 것을 예고하며 기대감을 한층 더 끌어올리고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)