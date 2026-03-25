지하철 출퇴근시간 승객 8%는 무임 혜택받는 어르신

▲ 지하철역

출퇴근 시간대 서울 지하철 이용객 100명 가운데 8명꼴로 무임승차 혜택을 받는 65세 이상 어르신인 것으로 나타났습니다.오늘(25일) 서울교통공사에 따르면 지난해 서울 지하철 1∼8호선 승하차 인원 가운데 출퇴근 시간대(오전 7∼9시, 오후 6∼8시) 어르신 무임승차 이용객은 8천519만 2천978명이었습니다.작년 한 해 출퇴근 시간대 승하차 인원은 모두 10억 3천51만 9천269명이었습니다.출퇴근 시간대 65세 이상 어르신 비율은 8.3%인 셈입니다.출퇴근 시간대도 세분해보면 오전 7∼8시 어르신 비율이 9.7%로 가장 높았고 오후 7∼8시가 8.5%였습니다.이어 오전 8∼9시 7.9%, 오후 6∼7시 7.7%였습니다.하루를 통틀어 어르신 승객 비율이 가장 높은 시간대는 오전 6시 이전으로 31.1%에 달했습니다.새벽 시간대 승객 10명 중 3명꼴로 어르신이라는 얘기입니다.오전 11시에서 12시 사이가 25.8%로 뒤를 이었습니다.어르신 승객 비율이 가장 낮은 시간대는 자정 이후로 2.4%에 그쳤습니다.출퇴근 시간대 지하철을 이용하는 어르신이 얼마나 많은지는 이재명 대통령의 지난 24일 국무회의 발언으로 주목됐습니다.이 대통령은 중동 사태 장기화에 대비한 대중교통 이용 권장 방침과 관련해 "출퇴근 시간에 집중도가 너무 높으면 괴롭지 않겠느냐"며 "(노령층의) 무료 이용을 출퇴근 피크 시간에 한두 시간만 제한하는 (것은 어떠냐)"고 말했습니다.다만 "노인이라도 출퇴근하는 분도 계셔서 구분하기 쉽지는 않을 것 같은데, 그냥 놀러 가는 사람은 제한하는 것도 한번 연구해보시라"며 "이럴 때 분산시킬 방법을 한번 연구해보자"고 제안했습니다.이에 기후에너지환경부, 행정안전부, 보건복지부 등 유관 부처는 관련 방안을 논의하기로 했습니다.65세 이상 어르신의 지하철 이용은 무임승차 혜택에 따른 공공 재정 부담 문제와 관련해서도 논의되고 있습니다.지난해 전체 서울 지하철 이용객 가운데 65세 이상 어르신 비율은 14.6%였습니다.박홍근 기획예산처 장관 후보자는 지난 23일 국회 인사청문회에서 노인 복지를 위한 도시철도 무임수송제도로 서울시 등이 손실을 떠안는 구조에 관해 "결국 노인 연령 상향 여부와 중앙정부 지원, (지방자치단체의) 자구적 노력과 소비자 부담 등이 패키지로 타협돼야 할 문제"라며 개선 필요성을 내비쳤습니다.지하철 무임승차 제도가 시행된 1984년만 해도 65세 이상 인구가 4%에 불과했지만, 이후 고령화가 진행되며 도시철도 운영기관의 손실도 급격히 증가했습니다.지난해 서울교통공사가 지하철 1∼8호선 경로 무임승차로 인해 입은 손실은 3천832억 원으로 집계됐습니다.5년 전인 2020년 2천161억 원보다 큰 폭으로 늘었습니다.