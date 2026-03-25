살라, 리버풀 떠난다…올 시즌 후 9년 동행 마무리

▲ 리버풀에서 프리미어리그 우승 트로피를 들어 올리던 살라

'이집트 왕자' 무함마드 살라(33)가 잉글랜드 프로축구 리버풀과 9년간 이어온 동행을 끝냅니다.이집트 국가대표 공격수 살라는 오늘(25일) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 올린 영상 메시지를 통해 리버풀과의 작별을 알렸습니다.살라는 "안타깝게도 그날이 왔습니다 이것은 제 작별 인사의 첫 번째 부분"이라면서 "저는 이번 시즌이 끝나는 대로 리버풀을 떠날 것"이라고 밝혔습니다.리버풀 구단도 홈페이지에 "살라는 2025-2026시즌을 끝으로 리버풀에서의 화려한 선수 생활에 마침표를 찍을 예정"이라면서 "살라는 리버풀에서 보낸 9년 동안의 놀라운 장을 마무리하기로 합의했다"고 발표했습니다.살라는 2025년 4월에 리버풀과 2년 계약을 새로 체결한 바 있습니다.2017년 6월 AS로마(이탈리아)에서 리버풀로 이적해 등번호 11번을 달고 뛰어온 살라는 구단 역사에 길이 남을 선수로 확고히 자리매김했습니다.살라는 리버풀 유니폼을 입고 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 리그컵 2회씩을 비롯해 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵, UEFA 슈퍼컵, 잉글랜드축구협회(FA)컵, 커뮤니티 실드 우승 등에 크게 기여했습니다.현재까지 리버풀에서만 공식전 435경기에 출전해 255골을 기록한 그는 구단 역대 득점 순위 3위에 올라 있습니다.아울러 살라는 토트넘에서 뛰던 손흥민(LAFC)과 23골로 공동 득점왕을 차지한 2021-2022시즌을 포함해 EPL 득점왕을 네 차례나 차지할 만큼 리그 최고의 공격수로 활약해왔습니다.다만 올 시즌에는 순탄치 않은 시간을 보냈습니다.지금까지 공식전 34경기에 출전해 10골을 기록한 그는 리버풀에서 보낸 시즌 중 최저 득점을 기록할 것으로 예상됩니다.현재는 2019-2020시즌 23골(48경기)이 살라의 리버풀에서 한 시즌 최저 득점입니다.게다가 지난 12월에는 리즈 유나이티드와의 경기 후 인터뷰에서 "(구단에 의해) 버스 아래로 내던져진 것 같다"고 주장하면서 네덜란드 출신 아르네 슬롯 감독과 "이제 아무런 관계도 아닌 게 됐다"고 밝혀 논란의 중심에 서기도 했습니다.이후 살라가 지난 1월 이적 시장에서 팀을 떠날 수도 있다는 관측이 있었지만, 그는 이집트 대표로 아프리카 네이션스컵에 참가한 후 리버풀에 복귀했습니다.살라가 올여름 리버풀을 떠나면 다음 시즌에 어느 클럽에서 뛸지는 아직 불분명합니다.리버풀은 "이번 시즌 아직 치러야 할 경기가 많이 남아 있는 만큼, 살라는 리버풀을 위해 최선의 마무리를 하는 데 온전히 집중하고 있다"면서 "그의 유산과 업적을 온전히 기념하는 시간은 그가 안필드(리버풀의 홈구장)와 작별을 고할 올 시즌 말에 마련될 예정"이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)