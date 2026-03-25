국힘 서울시장 후보, 박수민·오세훈·윤희숙 '3파전'

<앵커>



국민의힘에서는 박수민, 오세훈, 윤희숙 후보가 서울시장 본경선 레이스에 돌입했습니다. 국민의힘 서울시장 후보는 다음 달 18일에 확정됩니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



서울시장 본 경선 후보로 박수민, 오세훈, 윤희숙 3명을 확정한 국민의힘은 당원 투표 50%, 여론조사 50%로 다음 달 18일 후보를 선출합니다.



현역 서울시장인 오세훈 후보는 혁신 선거대책위원회 구성 등을 당 지도부에 요구해 왔는데 서울 강남을 초선 의원인 박수민 후보는 당 노선과 얽힌 선대위 요구를 하려면 차라리 당권에 도전했어야 한다고 오 후보에 날을 세웠습니다.



[박수민/국민의힘 서울시장 경선후보 (KBS 라디오 '전격시사', 그제) : 당권 투쟁으로 번진다고 생각해요. 정말 계속 노선에 대한 이야기로 번지게 되거든요. 그러면 그건 차라리 당 대표를 나가셔야죠, 깔끔하게.]



지난 21대 국회에서 서울 서초갑 초선 의원을 지냈던 윤희숙 후보도 조건을 내걸고 후보 등록을 두 번이나 안 한 건 실망스럽다며 오 후보를 겨냥했습니다.



[윤희숙/국민의힘 서울시장 경선후보 (KBS 라디오 '전격시사') : 실망하는 당원과 지지자들이 굉장히 많아졌어요. 이렇게 유불리를 계산하는 모습이 당이 어려울 때는 좋지 않다고 생각합니다.]



다른 후보들의 공세에 오 후보는 별다른 대응을 하지 않는 대신 첫 시장 재임 때 자신이 건립을 추진했던 서울 동대문 디자인 플라자와 관련해 의류 등 지역 상권의 활성화를 약속했습니다.



[오세훈/국민의힘 서울시장 경선후보 : 동대문이 창작과 산업 상권이 함께 살아나는 혁신 거점으로 발돋움할 수 있도록 서울시가 적극적으로 돕겠다는 의지를 (약속드리겠습니다.)]



서울과 달리 경기지사 후보 공천은 진통 중인데 국민의힘 공천관리위원회는 추가 공모를 시사했습니다.



대구시장 공천에서 배제된 이진숙 전 방송통신위원장은 재심을 요구하면서도 자신의 국회의원 보궐선거 출마 여부에 대해선 당의 요청이 있다면 검토하겠다고 여지를 남겼습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이소영)