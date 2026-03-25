대기업 평균 연봉 1억 시대…최고경영진 보수는 더 빨리 올라

▲ 서울역에서 출근길 시민들이 이동하고 있다.

국내 주요 대기업에서 직원 평균 연봉이 처음으로 1억 원을 넘어섰지만, 최고 연봉자와의 격차는 오히려 확대된 것으로 나타났습니다.오늘(25일) 기업분석연구소 리더스인덱스가 매출 기준 상위 500대 기업 중 비교 가능한 211개사를 분석한 결과, 지난해 직원 실질 평균 연봉은 1억 280만 원으로 전년 대비 5.2% 증가했습니다.반면 최고 연봉자 평균 보수는 21억 8천만 원으로 7.6% 늘어나며 연봉 격차는 20.7배에서 21.2배로 확대됐습니다.업종별로는 유통업의 격차가 가장 컸습니다.유통업은 최고 연봉자가 평균 25억 3천646만 원으로 전년보다 20.1% 증가한 반면, 직원 평균 연봉은 6천447만 원 수준에 그쳐 격차가 39.3배에 달했습니다.식음료(34.2배), 지주(29.3배), IT·전기전자(28.5배) 등도 격차가 큰 업종으로 나타났습니다.반면 금융권은 상대적으로 격차가 작았습니다.은행업의 경우 직원 평균 연봉이 5.9% 증가한 1억 1천828만 원을 기록했지만, 최고 연봉자 보수는 1.7% 늘어난 9억 8천686만 원으로 격차가 8.7배에서 8.3배로 축소됐습니다.보험(11.1배)과 여신금융(11.2배) 등도 비교적 격차가 낮은 수준을 보였습니다.직원 평균 연봉은 금융·증권업에서 높은 수준을 보였습니다.한국투자증권이 1억 8천174만 원으로 1위를 기록했으며, SK하이닉스(1억 8천76만 원), NH투자증권(1억 7천851만 원), KB금융(1억 7천398만 원), 삼성증권(1억 6천452만 원) 등이 뒤를 이었습니다.리더스인덱스는 "대기업 실적 개선으로 직원 보수는 증가했지만, 최고경영진 보수 증가 폭이 더 커지면서 연봉 격차가 확대된 것으로 분석된다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)